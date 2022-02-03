Kartepe zirve yolu bakım onarımdan geçti

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Kocaeli ve çevre illerden gelen vatandaşların sıklıkla tercih ettiği Kartepe zirve yolunda yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen deformasyonlar, yapılan asfaltlama çalışmasıyla düzeltildi.

Kocaeli’nin kış turizmi denince ilk akla gelen yerlerinden olan Kartepe zirvesine ulaşımın sağlandığı 17 kilometre uzunluktaki ana yolda, yoğun kar yağışı sonrası ufak çaplı bozulmalar meydana geldi. Yoğun kar yağışının sebep olduğu bozulmalar, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan torba asfalt çalışmasıyla giderildi.

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