Şehit mezarlarına bakım yapıldı

Yoğun kar yağışının ardından şehit mezarlarının zarar görmüş çiçeklerinin bakımı ve temizliği yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışı sebebiyle zarar görmüş Bağçeşme Namazgah Şehitliği olmak üzere tüm şehitliklere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bakım yapıldı.

Kocaeli genelinde tüm ilçelerde Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü ve ilçe belediyeler ile koordineli olarak başlatılan çalışmayla, Gebze’den Kartepe’ye, Karamürsel’den Kandıra’ya tüm ilçelerde bulunan şehit mezarlarının bakımları, çiçeklendirmeleri, mermerlerinin yenilenmesi düzenli olarak takip ediliyor ve gerekli çalışmalar yapılıyor.

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