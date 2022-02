Bindikleri otobüsten inemiyorlar Kocaeli ulaşımındaki bu uygulama yolcuyu mağdur ediyor

– Kocaeli’de herhangi bir yere gitmek için otobüse binen yolcular, otobüsün gittiği ilçeye veya mahalleye varmadan indirilmiyor. Özellikle şehri bilmeyen yolcular ile acil geri dönmesi gereken yolcular büyük sıkıntılar yaşıyor. Konuyla ilgili ulaşım birimlerine şikayetler iletilirken, yolcu ile sürücü arasında da tartışmalar yaşanıyor.

Toplu taşımanın hayatın belkemiği olduğu Kocaeli’de binlerce vatandaş, her gün otobüsleri kullanıyor. Fakat otobüse binen vatandaşlar zaman zaman basit bir uygulama yüzünden büyük sıkıntılar yaşıyor. Vatandaşların bazıları yanlışlıkla bindikleri otobüsten, otobüsün gittiği noktaya ulaşmadan inme talebinde bulunuyor. Ancak, diğer kooperatifler ile sıkıntı yaşamak istemeyen sürücüler yolcuları indirmiyor. Özellikle şehir dışından gelen ve kentin ulaşımını yakından tanımayan yolcular mağdur olurken, bir diğer mağdur olanlar ise acil geri dönmek zorunda kalanlar. Şehir merkezinden herhangi bir ilçeye veya mahalleye gitmek için otobüse binen yolcular, acil geri dönmek zorunda kaldıkları zaman ilk durakta inme talebinde bulunuyor. Ancak sürücüler yine yolcuyu indirmeden, otobüsün varış noktasına kadar gidiyor. Yolcu, sürücünün ilk indirme yetkisinin bulunduğu durakta indiriliyor.



Yolcular mağdur oluyor

Yolcuyu mağdur eden bu uygulama yüzünden otobüslerde sık sık tartışmalar yaşanıyor. Bazı yolcular şikayetlerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 153 hattına bildiriyor. Sıkıntı yaşayan yolcuların büyük çoğunluğu bu uygulamanın saçma olduğu görüşünde. Yolculardan Cüneyt Fidan, kent merkezinden Körfez'e giden araca bindiğini ifade ederek yaşadığı sıkıntıyı anlattı. Ancak çok acil bir şekilde geri dönmesi gerektiği için otobüs sürücüsüne inme talebinde bulunduğunu ifade eden Cüneyt Fidan, "Kent merkezinde işimi hallettim ve Körfez otobüsüne bindim. Ancak kent merkezinde işlem yaptığım devlet dairesinden acil geri gelmem gerektiğini söylediler. İnme talebinde bulundum. Sürücü bana, 'Bu araba Körfez'e gider, burada inemezsin' dedi. Sebebi ise, inmek istediğim ilk durakta yolcu indirme yetkisi başka hatta. Böyle saçmalık olur mu? Körfez'e kadar gitmek zorunda kaldım" dedi.



Şehir dışından gelen de mağdur

Uygulamadan en çok şehir dışından misafir olarak gelenler, ilk kez Kocaeli'ne gelenler de mağdur oluyor. Bursa'dan Kocaeli'ne geldiğini ifade eden Basri Şirin isimli vatandaş ise, "Kentin ulaşım sistemini bilmiyorum. Böyle bir uygulama bizim şehrimizde yok. Böyle bir uygulama olduğu her hangi bir yerde de yazmıyor. Benim ikamet ettiğim şehirde böyle uygulama olmadığı için hangi hat, hangi durakta indirir, bindirir kontrol etmiyorum. Derinceye gidecektim, Körfez arabasının geçtiğini tahmin edip bindim. Derince'de inmek istedim indirmedi. Körfez'e kadar gitmek zorunda kaldım. Sürücüyle otobüste tartıştık. Yolcular rahatsız oldu. Sürücünün elinde olmayan bir uygulama yüzünden morali bozuldu. Çok yanlış bir uygulama" diye konuştu.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ise, “Ortada bir kanun var. Tüm minibüsçüler kendi bölgesinde yolcu indirip bindirebilir. Kendi bölgesi haricinde başka bir bölgede yolcu indirirse doğru olmaz. Körfez istikametine giden bir minibüs Derince’de yolcu indirirse o bölgenin yolcusunu da almış olarak gözükebilir. Bu kurallar kanunda tanımlanmış durumda. Bu tip durumlar yanlış anlaşılmaya ve soruna sebep olur. Her kooperatifin sınırı belli. Bu tip durumlar kooperatifler arasında soruna yol açar. Ancak kooperatifler bir araya gelip birleşirse böyle durumlarda sıkıntı yaşanmaz. Sonuçta herkesin hakkı var” şeklinde konuştu.

