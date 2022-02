Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nda müsabakalar başladı Şampiyonaya katılan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu: "Karate, insanın hayatından gelip geçen değil süregelen bir branş olmalı"

Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası, ilk mücadelelerle başladı. Organizasyonun ilk gününde açıklamalarda bulunan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, "Karate, insanın hayatından gelip geçen değil de süregelen bir branş olması gerekiyor" dedi.

Türkiye Karate Federasyonu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde İzmit ilçesindeki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya, 40 ilden 520 sporcu katılıyor. 3 gün boyunca farklı sıkletlerin yarışacağı turnuva, bugün ağır sıkletlerin müsabakalarıyla başladı. Turnuva boyunca her gün yapılan müsabakaların ardından akşam saat 19.30’da günün final maçları oynanacak. Müsabakaların tamamlanmasının ardından ise 6 Şubat günü milli takım seçmeleri yapılacak.



“Karate gelip geçen değil de süregelen bir branş olmalı”

50 kiloda Türkiye’yi temsil eden, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu, turnuvanın ilk gününde açıklamalarda bulundu. Arapoğlu, "Aslında karate branşı ülkemizde çok yaygın ama insanların sadece belli bir müddet gittiği sonra da bıraktığı bir branş. Kiminle karşılaşsanız, ‘Ben de zamanında karate yapmıştım’ diyebiliyor. Ama karate özünde teknik ve taktiğe dayalı bir branş. Kesinlikle mental olarak insanı düşündüren bir branş. Oyun kuruyorsun, strateji yapıyorsun, rakibini okuyorsun ve ne yapman gerektiğini düşünüyorsun. Bu yüzden insanın hayatından gelip geçen değil de süregelen bir branş olması gerekiyor. Şu anda biz olimpiyatlarda karate branşı olarak en çok madalyayı alan branş olduk. Bütün ülkemizce daha çok tanındı. Bundan sonra, gelecekte daha çok umut vadettiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.



"Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum"

Önünde 3 tane hedef olan müsabaka olduğunu belirten Arapoğlu, kişisel hedeflerine yönelik de konuştu. Arapoğlu, "Kariyerimde geçen sene 5. Avrupa şampiyonluğum olmuştu. Bu sene de 6'ncısı olur inşallah. Avrupa Şampiyonası da Gaziantep’te düzenlenecek. Yine ev sahipliği yapacağız. Umarım en iyi şekilde orada ülkemi temsil ederim. Bunun haricinde de İslam Oyunları var, yine Konya’da düzenlenecek. O da önemli bir müsabaka. Ve bunun haricinde de Dünya Oyunları var. Şu an önümde sadece 3 tane hedef olan müsabaka var. Bu müsabakaları, sakatlanmadan kazasız belasız atlatıp, en iyi şekilde ülkemi temsil etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



"Bir Avrupa ve Dünya Şampiyonası tadında"

Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın kalite olarak çok üst seviyede olduğunun altını çizen Arapoğlu, "Çok güzel bir organizasyon. Biz burada Avrupa Şampiyonası da düzenlemiştik, yine bu spor salonunda. Bir Avrupa ve Dünya Şampiyonası tadında, kalite olarak muazzam bir organizasyon. Kürsü zaten çok güzel dizayn edilmiş. Umarım seyir zevki yüksek müsabakalar olur ve herkes keyifle izler" dedi.



"Karatenin yaşam biçimi olduğunu halka kanıtlamak istiyoruz"

Türkiye Karate Federasyonu Organizasyon Kurul Başkanı Şinasi Ersuz, "2022’deki ilk şampiyonamızda uluslararası formatta düzenlemek istedik. Umarım tüm karateseverlere seyir keyfi yüksek bir turnuva seyrettiririz. Karate, Türkiye’de her ne kadar çok bilinmese bile uluslararası platformda Türkiye’ye en çok madalya kazandıran branşlardan bir tanesi. En son yapılan olimpiyatlarda 4 tane madalyayı ülkemize kazandıran spor branşı. Karate deyince insanların aklına vurdulu kırdılı bir şey olduğu geliyor. Ama biz karatenin estetik olduğunu, görsel olduğunu, yaşam biçimi olduğunu bütün halka kanıtlamak istiyoruz. Bunu başarılarımızla kanıtlayacağız" şeklinde konuştu.

