Darıca'da Gençlik Konseri düzenlenecek

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Darıca Belediyesi tarafından Gençlik Konseri düzenlenecek.

İlçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergileyeceği ve "Sanat Seninle Sokakta" etkinliği kapsamında düzenlenecek Gençlik Konseri, 5 Şubat Cumartesi günü saat 19.00’da Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşları konsere davet ederek, "İskoliye Sanat Akademisi’nde gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro yaz aylarında Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri kapsamında farklı mahallelerde konserler vererek hünerlerini sergilemişti. Kış aylarında da vatandaşlarımızın kültür sanattan uzak kalmaması adına Gençlik Konserleri düzenliyoruz. Tüm Darıcalı hemşerilerimizi ve özellikle de genç kardeşlerimizi Gençlik Konserine davet ediyorum" dedi.

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