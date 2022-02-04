Başkan Büyükakın, Kandıra’da yapılacak yeni kent meydanı için esnafla bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra merkezinde esnafla bir araya gelerek, yeni yapılacak kent meydanı için fikir alışverişinde bulundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'da yapılması planlanan Kent Meydanı projesi için o bölgede yaşayan vatandaş ve ticari faaliyetlerini sürdüren esnafla bir araya geldi. Vatandaşların ve esnafın düşüncelerine önem verdiklerini belirten Başkan Büyükakın, "Büyükşehir olarak halkımızın ve esnafımızın görüşünü almadan onları yakından ilgilendiren hiçbir projeye imza atmadık. Hiçbir zaman kent meydanı yapacağız diye esnafımızı buradan çıkarıp kimsenin gelmeyeceği boş bir alan yapmadık, yapmayız. Bizim projeden sorumlu çalışma arkadaşlarımız sizlerle görüşür. Hem esnafımızı mağdur etmeden ihtiyaçlarına cevap verecek hem de Kandıra'mızın sorunlarını çözüme kavuşturacak bir proje oluştururuz” dedi.



“2 bin aracımıza yaklaşık olarak 200 milyonluk destek bütçesi ayırdık”

Pandemi döneminde ve sonrasında çiftçiye, esnafa desteklerini sürdüreceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, “Hükümetimizin aralık ayında çıkardığı kanun ile taşımacılık yapan esnafımıza ücretsiz ulaşım ve indirimli ulaşım için yardımlarımızı yapacağız. Büyükşehir belediyesi olarak Kocaeli genelinde taşımacılık yapan 2 bin aracımıza yaklaşık olarak 200 milyonluk bir destek bütçesi ayırdık. Çiftçimize ise yıllardır yaptığımız ve önümüzdeki dönemde yine yapacağımız, yem bitkisi tohumu desteği, yumurta üretimi için canlı hayvan desteği, kümes ekipmanları, yem desteği, yaklaşık olarak 2,5 milyon litreye varacak şekilde akaryakıt desteği, kompoze gübre desteği, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği ve gübre desteğini de devam ettireceğiz. Biz bu desteklerimizi; çiftçimize, esnafımıza can suyu olsun diye hızla karar alarak veriyoruz. Çünkü sizlerde halkımıza hizmet ediyorsunuz. Bugün gübre desteğimiz sayesinde çiftçilerimiz üretimlerini artırarak devam ediyorlar. Şunu da ifade etmeliyim ki şehrimizin bu verimli topraklarının daha verimli kullanılması için adım attık, atmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Vatandaşlar ve esnaf, Başkan Büyükakın'a Kandıra’ya ziyaretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

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