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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi

İHA

Spor okullarında keşfedilen 748 yetenek için EuroFit testi

Kocaeli’deki ücretsiz spor okullarında antrenörler tarafından gözlem yoluyla seçilen 748 öğrenci EuroFit testlerine tabi tutulacak.
Kocaeli’nde ücretsiz spor okulları antrenörler tarafından gözlem yoluyla il merkezi ve ilçelerde, ilkokulda okuyan öğrenciler belirlenerek Büyükşehir Belediyesi’nin SPORTAM Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi’nde çeşitli testlere tabi tutuluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, projeyle Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirtti.

Yetenekli çocukları tespit edecek
Türk sporunun uluslararası standartlara uygun şekilde geniş kitlelere yaygınlaştırılmasının amaçlandığını belirten Şemsettin Yıldırım, "Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırılmasıyla çocuklarımıza sporu sevdirerek, onları sporla tanıştırmak, yetenekli çocukları tespit ederek başta amatör sporun lokomotifi olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü olmak üzere spor kulüplerine yönlendirmek ve üst düzey sporcu olarak yetiştirilmeleri sağlanacaktır” dedi.

Sporcu sağlığı ve performansı takip edilecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından sporcu sağlığını ve performansını takip amacıyla hayata geçirilen “Ücretsiz Spor Okulları Yetenekli Sporcularına Yönelik Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi” kapsamında SPORTAM (Sporcu Sağlığı Performans Test ve Analiz Merkezi) çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başiskele Vezirçiftliği Spor Salonu’nda 353 öğrenci, GEBZESEM‘de 395 öğrenci olmak üzere toplam 743 öğrenciye yönelik Eurofit testleri uygulanacak. Bu testlerle Türkiye’ye, Kocaeli’ye özgü bir ölçüm standardı oluşturmak, eğitim verilen çocuklar arasında uluslararası normlara yaklaşan ve geçen çocukları tespit etmek amaçlanıyor.

Eurofit testlerinden faydalanılacak
Eurofit testleri çocuklarda ve gençlerde mevcut olan yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi, araştırmalarda yararlanılabilecek, okullarda ve kulüplerde kullanılabilecek yöntemlerin geliştirilmesi için "Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi"nin himayesinde yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkarıldı. Ölçümler, Avrupa Konseyi Spor Gelişim Komitesi tarafından standart bir protokol haline getirilmiş Eurofit test bataryası ile yapılıyor. Eurofit testleri, bedensel yeteneğin boyutlarını (kalp ve solunum dayanıklılık, kuvvet, kas dayanıklılığı, hız, esneklik, denge) ölçebilecek unsurları içeriyor. Eurofit, çocuklarda bedensel yeteneğin tanımlanması ve değerlendirilmesi için araştırmalarda yararlanılabilecek ve okullarda uygulanılabilecek etkin yöntemler geliştirilmesi şeklinde yaklaşım gerektiren bir alanda uluslararası düzeyde koordineli pek çok araştırmanın meyvelerini verecek.

Spor yapma alışkanlıkları kazandırılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından SPORTAM, Eurofit test bataryası temel noktalardan yola çıkılarak geliştirildi. Fiziksel uygunluk, kesin ve güvenilir değerleri, eğitimci ve politikacıların bu alanda alınması gereken önlemler açısından yol gösterici oluyor. Fiziksel uygunluk, yalnızca beden eğitimi ve spor alanında değil; sağlık eğitimi ve genel iyilik hali için de gerekli. Kontrollü koşullar altında yapılacak fiziksel uygunluk testleri, sağlık, beslenme, beden eğitimi ve spor alanlarında çocuklarla ilgili ulusal politikaların saptanmasında yardımcı oluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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