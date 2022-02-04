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Eşini silah zoruyla kaçırdı, araçta darp etti Evi ve iş yeri cephanelik gibi çıktı

İHA

Eşini silah zoruyla kaçırdı, araçta darp etti Evi ve iş yeri cephanelik gibi çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eşini bir bankadan silah zoruyla kaçıran şahsın evi ve iş yerinde yapılan aramada çok sayıda silah, bıçak ve mermi bulundu.
Olay, 31 Ocak tarihinde Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içinde bulunan bir bankada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elinde silahla bankaya gelen T.A. (32) isimli şahıs, bankada bulunan eşi D.A.'yı (28) silah zoruyla binadan çıkararak 34 ELB 669 plakalı BMW marka otomobile bindirdi. Daha sonra ise aracına binen şahıs, olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında şahsın iş yerinin adresini belirleyen ekipler, kontrol etmek amacıyla adrese gitti. İş yerinin önünde kadının kaçırıldığı otomobili gören ekipler, daha sonra içeriye girdi. Polis ekiplerini karşısında gören T.A., olayı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri T.A. isimli şahsı gözaltına aldı.

Evi ve iş yeri cephanelik çıktı
İş yerini inceleyen polis ekipleri, ofiste oturan D.A. isimli kadını gördü. Genç kadın, polis ekiplerine eşinin kendisini zorla alıkoyduğunu, silah zoruyla kaçırdığını, yolda gelirken tehdit edip darp ettiğini söyledi. D.A. isimli kadının eşinin ruhsatsız tabanca bulundurduğunu söylemesi üzerine gerekli izinleri alan ekipler, şahsın evinde ve iş yerinde arama gerçekleştirdi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada yatak odasında 1 şarjör 7 fişek ve ruhsatsız silah bulundu. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız olan, yivsiz av tüfeği, 11 kutu içerisinde 550 fişek, 3 kama görünümlü kesici alet, bir şarjör ve şarjöre basılı 10 fişek ve 1 kasa içerisinde fişek ele geçirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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