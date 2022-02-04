Aracında 60 bin liralık kaçak içkiyle yakalandı

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Selda Hatun TAN/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, büfelere içki satan H.A.'nın (45) aracında yapılan aramada, 60 bin lira değerinde 144 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.A.'nın Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde büfelere kaçak içki sattığını belirledi. Savcılıktan alınan arama izninin ardından dün akşam H.A.'ya ait araç durdurularak arama yapıldı. Araçta 62 şişe viski, 25 şişe rakı ve 57 şişe votka olmak üzere 60 bin lira değerindeki 144 şişe kaçak içkiye el koyuldu. Hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem yapılan H.A., ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Kartepe Selda Hatun TAN

2022-02-04 14:19:02



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