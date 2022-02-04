Yüksek kesimlere gece boyu kar yağdı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı Kocaeli’nin üst kesimlerinde gece boyu lapa lapa kar yağdı

– Kocaeli’nin yüksek kesimlerine gece boyu kar yağdı. Günün ilk ışıkları ile doğa tutkunları kendilerini beyaz gelinliğini giyen ormanlara attı.

Kocaeli ve Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda etkili olan kar yağışının ardından bir süredir güneşli ve yağmurlu hava hakimdi. Dün gece saatlerinde ise yüksek kesimlerde lapa lapa kar yağdı. Şehir merkezine yakın kesimlerde görünen kar sebebiyle Kocaeli’nin Başiskele, Gölcük ilçelerinin yüksek kesimleri beyaz örtüsünü giydi. Doğa tutkunları ise kendilerini beyaz örtüsünü giyen ormanlara attı. Ortaya ise kartpostallık görüntüler çıktı. Hiç basılmamış kar üzerinde ilerleyen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı.

Dağ tutkunu olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kaşka, “İş yerim buraya çok yakın. Sabah kalkınca dağlardaki karı gördüm. Hemen gelerek tadını çıkarttım. Fotoğraf çektim. Bedensel yorgunluğumuzu uzanarak ama ruhsal yorgunluğu mutlaka doğanın içinde atabiliriz. Elimden geldiği kadar kendimi doğaya atıyorum. İş arkadaşlarımı da alıştırdım, hep birlikte kalabalık gruplar ile geliyoruz. Bölgemiz bu anlamda çok zengin. Çok şanslıyız. Kocaeli ve Başiskele’de olduğum için kendimi şanslı hissediyorum” dedi.

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