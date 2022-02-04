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Gebze'de esnaf turu

İHA

Gebze'de esnaf turu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, esnafı ziyaret ederek talep ve önerileri dinledi.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, beraberindeki AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile birlikte ilk olarak Sultan Orhan Mahallesi'nde bulunan dükkanları ziyaret etti. Mahalle sınırları içerisinde bulunan Gebze Yaş Sebze ve Meyve Hali'ni ziyaret eden Büyükgöz, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Halci esnafının talep ve önerilerini dinleyen heyet, sonrasında eski Bağdat ve Kışla caddeleri üzerinde bulunan dükkanları da ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulunan Zinnur Büyükgöz, hizmetlere ilişkin görüş ve önerileri dinledi.

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