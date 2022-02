Başkan Özlü: "Halkımızla her mecrada iletişim halinde olmalıyız"

Birim müdürleri ve personellerle bir araya gelen Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, "İletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız. Sosyal hayatta olduğu gibi, sosyal medya gibi her mecrada komşularımızla daha fazla iletişim halinde olmalıyız" dedi.

Birim müdürleri ve personeller ile sık sık istişare toplantıları yapan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sahada çalışan ekiplerle de bir araya geliyor. Her gün bir birimin müdürlüğündeki personelle toplantı yapan Yasin Özlü, ilk olarak Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini ağırladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Özlü, yeni nesil medya anlayışı üzerine sohbet etti.

"İletişim süreklidir"

Günümüzde her şeyin çok hızlı şekilde tüketildiğini söyleyen Başkan Özlü, "Sosyal medya, geleneksel medya araçlarından çok fazla öteye geçerek ve büyük kitleleri etkileyerek kamuoyu oluşturmada, hizmetlerimizin ve yatırımlarımızın duyurulmasında büyük katkısı var. Kitap, gazete, dergi gibi geleneksel medya araçlarında iletim söz konusu iken, sosyal medyada iletişim daha çok ön plana çıkıyor. İletimde sadece kaynak mesajını gönderir öylece bekler. 'Mesajım karşıya ulaştı mı? Ulaşmadı mı?' bilemez. Ama iletişimde kaynak mesajını karşı tarafa, yani alıcıya iletir, karşı taraf da o mesaja geri dönüş sağlarsa iletişim sağlanır. İletim durağan iken, iletişim süreklidir. İşte bu iletişim sürekliliğimizi Başiskeleli hemşehrilerimizle sosyal medya üzerinden de devamlı sağlamalıyız. Sosyal hayatta olduğu gibi sosyal medya gibi her mecrada Başiskeleli komşularımızla daha fazla iletişim halinde olmalıyız. Bu noktada sizlerin büyük gayret ve emek gösterdiğinizi görüyorum. Hepinize emeklerinizden dolayı teşekkür ediyor, işlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum" dedi.

Yasin Özlü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekibiyle yaptığı görüşmenin ardından, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görev yapan personellerle bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

