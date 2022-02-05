Kahvehaneciyi pompalı tüfekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde pompalı tüfekle kahvehane sahibini tehdit eden şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.I. isimli şahıs kahvehaneye gelerek aralarında alacakverecek davası olan kahvehane sahibi R.P.’yi dışarıya çıkarttı. R.P.’yi araca bindiren M.I., kahvehane sahibini otomobil içinde pompalı tüfekle tehdit etti. Şahıs, kahvehane sahibinin araçtan inmesinin ardından olay yerinden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından M.I. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yanındaki pompalı tüfekle birlikte ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.I.'nin kumardan kaydı olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan, yerel bir internet sitesinde Gebze ilçesinde kalaşnikoflarla 5 kişinin kahvehaneyi basıp içeride bulunanları rehin aldığı, iş yerini kurşunlayarak kahvehane sahibini kaçırdığı, darp ettiği ve kahvehane sahibinden hala haber alınamadığına dair yayınlanan haberin asılsız olduğu öğrenildi.

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