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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Manisa BŞB maçının ardından

İHA

Kocaeli BŞB Kağıtspor-Manisa BŞB maçının ardından

TBL’nin güçlü takımlarından Manisa BŞB’nin galibiyet serisine son veren ve liderlikten eden Kocaeli BŞB Kağıtspor’un Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu, “Artık bir liderim var. Hikaye bu ve Kağıtspor markası yukarılara çıkacak” dedi.
Ligin en iddialı ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yenilmezlik serisine uzatma devresinde son veren ve zirve ortaklığından eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un Başantrenörü Ahmet Murat Yolcu maçın ardından basın toplantısında oyunu değerlendirdi ve soruları cevapladı. 45 dakika süren mücadelenin ardından Ahmet Murat Yolcu, “Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyon olacak ya da lige bir şekilde çıkacak. Bütçeleri bizim 4 katımız. Biz çok başarılı bir iş yaptık. Ama ilk günden beri amacımız; Kocaeli’de basketbolu kalıcı kılmak. Kağıtspor bir marka ve bunu adım adım yukarılara taşıyacağız. 1 sene olur, 4 sene olur. Ben olurum ya da olmam. Bu marka yukarı çıkacak. Biz marka olacağız. Manisa’nın yapacakları da, atan oyuncuları da belliydi. Hep söylüyordum; benim oyunu çözecek 1 numaraya ihtiyacım vardı. Koordinatörüme, kulüp yönetimime ve başkanıma Corin Henry transferi için teşekkür ediyorum. Riski aldılar. Meyvesini verdiği için de Corin’e teşekkür ediyorum. Maçın içinde Brady ile beraber içeri büzdüğümüz zaman belli noktada yardım geleceğini biliyorduk. Ve oralardan da sayımızı bulduk. Bence maçın uzatmaya gitmeden bitmesi gerekiyordu. Kısmet. Çok şükür. Stresin ve gerilim arttığı anlarda daha önce liderim yoktu ve maçın sonunu getiremiyorduk ama şimdi liderim var. Hikaye bu” dedi.

Mert Ulutaş: "Maçın kırılma anı; Corin’in kaçırdığı atıştı"
6 kez beraberliğin sağlandığı, Kağıtspor’un 10 kez öne geçtiği maçta 31 dakika süren alan ve Kağıtspor adına 15 sayı kaydeden Mert Ulutaş, “Çok zorlu bir 45 dakika oldu. Maçın böyle geçeceğini bilerek bütün hafta hazırlandık ve planımızı buna göre yaptık. Maçları sonuna kadar taşıyan, hiçbir zaman maçtan kopmayan, sonuna kadar saldıran bir takımız. Bunu yine gösterdik ve bu kez kazandık. İlk yarıda böyle çok maç kaybettik. Bir yerde bunun döneceğini biliyorduk. Bugün de daha akıllı ve daha yüzdeli oynadık, kazandık. Bana göre maçın kader anı Corin’in staffın talimatıyla bilerek kaçırdığı serbest atıştı. Orada topun bize geçmesi maçın kırılma anıydı. Maçın genelinde hepimiz maçı kazanacağımızdan emindik. Bunu bütün hafta boyunca hissediyorduk.Ligde kesinlikle hak ettiğimiz yerde değiliz. Bundan sonra maç maç gitmek zorundayız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Kazanarak yol alacağız. Kendimizi yukarılara taşıyacağız. Bu potansiyele sahip bir takımız. Daha yukarılarda olmamız gerekiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. İkinci yarı telafi edeceğiz. Problem yok. Takım olarak çok samimiyiz. Herkes iç içe. Saha dışında da çok güzel arkadaşlığımız var. Corin’i de geldiği gün aramıza aldık. Her konuda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. O da uyum sağladı. İlk maçı olmasına rağmen müthiş oynadı” şeklinde konuştu.
Zirve yarışında yara alan Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başantrenörü ve sporcuları ise basın toplantısına katılmadı.

6 kez beraberlik sağlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, 5 dakikalık uzatma devresiyle birlikte 45 dakika oynanan karşılaşmada birçok istatistikte rakibi Manisa Büyükşehir Belediyespor’a üstünlük sağladı. 40 dakikalık 4 periyot sonunda 8787’lik beraberliğin sağlandığı, 10195 biten maçta ev sahibi takım boyalı alandan 48 sayı kaydederken Manisa ekibi 42 sayıda kaldı. Kağıtspor’dan Henry ile Manisa’dan Watkins’in oyunun son bölümünde skoru belirleyen serbest atışlarında yüzde yüzlük başarı gösterdiği karşılaşmada Kağıtspor benchten 25 sayılık katkı alırken Manisa 23 sayı üretti. Watkins’in 34 sayıyla en skorer isim olduğu maçta Henry 29, Skeens ise 27 sayı kaydetti. Kağıtspor 14 sayı serbest atıştan, 33 sayı üç sayılık atıştan ve 54 sayı iki sayılık atıştan buldu. Manisa ekibi ise 26 serbest atışın 18’inde isabet buldu. 33 sayı üç sayılık atıştan ve 44 iki sayılık atıştan sayı buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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