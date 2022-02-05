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Mehmet Altıparmak: “Daha çok gol atmak için oynayacağız” Kocaelispor, akşam antrenmanıyla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA

Mehmet Altıparmak: “Daha çok gol atmak için oynayacağız” Kocaelispor, akşam antrenmanıyla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Daha çok gol atmak için oynayacağız" dedi.
Kocaelispor, Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında oynayacağı Boluspor maçı için hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. Transferler için düzenlenen imza töreninin ardından başlayan antrenman, basına ve taraftara açık şekilde gerçekleşti. Yeşilsiyahlılarda tüm takım antrenmanda yer alırken sakatlıkları süren Dino Ndlovu, Musa Nizam ve Hasan Hatipoğlu Boluspor maçında riske edilmeyecek. Öte yandan kart cezalısı konumunda bulunan Benhur Keser, Cisse, Diogo Coelho ve Mazlum Demir de Bolu maçında forma giyemeyecek.

“15 tane final maçımız olacak”
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik Direktör Mehmet Altıparmak, antrenörlüğe ilk başladığı yer olan Kocaelispor’a geldiği için kendini evindeymiş gibi hissettiğini söyleyerek, bir an önce takımın üst sıralara tırmanması gerektiğinin altını çizdi. Altıparmak, “Kendi evime gelmiş gibi çok mutluyum. Antrenörlük hayatıma ilk başladığım yerdeyim. İlkler hiç unutulmaz. Onun için bende çok ayrı bir yeri var Kocaelispor’un. Bu anlamda da başkanımızla görüşmemiz yarım saat sürdü. Ortak paydada buluştuk ve bu büyük camianın bir parçası olarak şu anda göreve başladık. Takımın şu an bulunduğu konum, bize yakışmayan bir yer. Kocaelispor hangi ligde olursa olsun şampiyonluğa oynayan bir takımdır. Bizden önce görev yapan Mustafa Reşit Akçay hocamıza, ekibine çok teşekkür ederiz. Bayrağı biz devraldık. Kısa vadede ilk işimiz bir an önce bulunduğumuz yerden yukarıya çıkmak, orta vadede yukarıyı yakalamak. İnşallah yukarıyı yakaladığımızda da bizim için en iyi iş şampiyon olmak. Şu an gerçeklerle hareket etmemiz gerekiyor. Özellikle Bolu maçında ilk galibiyetimizi alarak seriye başlamak istiyoruz. Yeni arkadaşlarımız katıldı aramıza. İnşallah bir forvet daha katacağız. O da geldikten sonra hem transferimiz bitecek hem de her bölgede alternatiflerimiz olacak. 15 tane de final maçımız olacak. Artık her şeyimizle bunlara hazırlanacağız. Burada büyük Kocaelispor taraftarına çok işimiz düşecek. Çünkü onların nasıl taraftar olduğunu bizler çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

“Daha çok gol atmak için oynayacağız”
Daha önce çalıştırdığı her takımda hücuma yönelik oyun planı uyguladığını vurgulayan Altıparmak, Kocaelispor’da da oyun formatının çok daha ön bölgede şekilleneceğini belirtti. Altıparmak, “Şu ana kadar gittiğimiz her takımda uyguladığım bir oyun planım var. Daha fazla hücum oynayan, hücuma yönelik bir oyun planımız var. Bir sistemden başka bir sisteme geçmek oyuncular için hiç kolay değil. Bir anda söylendiği gibi olmuyor. Çünkü çok daha kapalı oynayan bir takımdan, biraz daha ön tarafa fazla giden oyuncularla oynamaya çalışacağız. Bunun için çalışıyoruz. Bütün antrenmanlarımızda bunu çalıştık. İnşallah biraz daha önde oynayacağız. Daha çok gol atmak için oynayacağız. Ama en önemli şey futbolun unsuru olan gol için, daha fazla keyif almak için oynayacağız. Futbolcularımıza da söyledim, ‘Önce yaptığınız işten zevk alın ki zevk verelim’ dedim. Bunun için de futbol oynayacağız ve futbolu golle, gollerle süslemek bizim en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.

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