Gültepe Kültür Merkezi'nde inşaat tamamlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gültepe Kültür Merkezi'nde inşaat tamamlandı

İHA

Gültepe Kültür Merkezi'nde inşaat tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmit Gültepe Kültür Merkezi inşaatını tamamladı. Bina, hizmete girmek için hazır hale getiriliyor.
Gültepe Mahallesi sakinleri tarafından özlemle beklenen Gültepe Kültür Merkezi’nin inşaatı tamamlandı. Toplam 653 metrekare alana sahip olan 5 katlı yapıda asma tavan ve laminat işleri daha önce bitmişti. Elektrik bağlantılarının yapıldığı kültür merkezinde asansör ve klimalar da devreye alındı. Gültepe Kültür Merkezi faaliyetleri ve muhteşem görüntüsüyle İzmit ilçesinin kültürsanat hayatına renk katacak. Gültepe Kültür Merkezinin dış cephe işlemleri kapsamında gül motifi uygulandı. 110 metrekare alanı kapsayan ve yolun iki cephesinden de görülen gül motifi, Gültepe Mahallesinin kültür merkezine ayrı bir güzellik kattı. Çok amaçlı Gültepe Kültür Merkezi 5 katlı yapıdan oluşuyor. Buna göre 2. bodrum katta millet kıraathanesi, elektrik odası, bir rezerv oda, bodrum katta bilgisayar odası, zemin katta bir toplantı odası, çay ocağı ve mescit, 1. katta konferans alanı ve mescit, 2. katta ise bir toplantı odası ve bir dernek odası bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde kar yağışıyla 2 kat artış
YEREL HABERLER Yuvacık Barajı'nın su seviyesinde kar yağışıyla 2 kat ...
Gebze Beylikbağı Stadı’na dijital skorbord
YEREL HABERLER Gebze Beylikbağı Stadı’na dijital skorbord
Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici oluyor"
YEREL HABERLER Başkan Söğüt: "Fikirleriniz bize yol gösterici ...
Kocaeli'de mest eden günbatımı
YEREL HABERLER Kocaeli'de mest eden günbatımı
Yangın bankayı açtırdı
YEREL HABERLER Yangın bankayı açtırdı
Mehmet Altıparmak: “Daha çok gol atmak için oynayacağız” Kocaelispor, akşam antrenmanıyla Boluspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Mehmet Altıparmak: “Daha çok gol atmak için ...
Kocaeli BŞB Kağıtspor-Manisa BŞB maçının ardından
YEREL HABERLER Kocaeli BŞB Kağıtspor-Manisa BŞB maçının ardından
Kocaelispor’da taraftara açık imza şov Kocaelispor Başkanı Engin Koyun: “Yeni bir şarkı yazacağız” Teknik Direktör Mehmet Altıparmak: “Buranın yabancısı değilim, kendi evime geldim”
YEREL HABERLER Kocaelispor’da taraftara açık imza şov Kocaelispor ...
TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 - Manisa BŞB: 95
YEREL HABERLER TBL: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 101 - Manisa BŞB: 95
Bilal Erdoğan: “Kapitalist paradigma sahtekar insan üretiyor” “Batı medeniyetindeki kapitalist düzen, insan ırkını kötü bir varlığa dönüştürüyor” Bilal Erdoğan, Kocaeli’de İmam Hatipliler Derneği üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan: “Kapitalist paradigma sahtekar insan ...
Doç. Dr. Irmak: 1 ayda 1497 deprem oldu, sistem kendi depremlerini üretiyor
YEREL HABERLER Doç. Dr. Irmak: 1 ayda 1497 deprem oldu, sistem kendi ...
Kış lastiği kontrolleri nisan ayına kadar devam edecek
YEREL HABERLER Kış lastiği kontrolleri nisan ayına kadar devam ...
Kahvehaneciyi pompalı tüfekle tehdit eden şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahvehaneciyi pompalı tüfekle tehdit eden şahıs ...
Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon oldu Gözütok: “Hedefim milli takıma seçilip ülkemi temsil etmek”
YEREL HABERLER Katıldığı ilk büyükler turnuvasında şampiyon ...
14. kez Türkiye Şampiyonu oldu Milli karateci Eray Şamdan; “Şimdiye kadar yapılmış en iyi Türkiye Şampiyonasıydı” “2024 Olimpiyatlarında karatenin olması için daha çok bastırmalıyız”
YEREL HABERLER 14. kez Türkiye Şampiyonu oldu Milli karateci Eray ...
Fabrikada işçilerinden halaylı eylem
YEREL HABERLER Fabrikada işçilerinden halaylı eylem
Asırlar önce öldürülen Santa Barbara'nın gizemli efsanesi
YEREL HABERLER Asırlar önce öldürülen Santa Barbara'nın gizemli ...
Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
YEREL HABERLER Trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye gözaltı
Macar basını Tökeli İmre anı evi için Kocaeli’ye geldi
YEREL HABERLER Macar basını Tökeli İmre anı evi için Kocaeli’ye ...
Çivi ve tellerin eşsiz uyumu Tahta parçaları sanat eserine dönüşüyor Hem sanat hem terapi
YEREL HABERLER Çivi ve tellerin eşsiz uyumu Tahta parçaları sanat ...
Yenidoğan Camii tekrardan ibadete açıldı
YEREL HABERLER Yenidoğan Camii tekrardan ibadete açıldı
Kocaeli Fuarı’nda 52 yapı yıkıldı
YEREL HABERLER Kocaeli Fuarı’nda 52 yapı yıkıldı
Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: “İyi dileklerle sporcu yetişmez, önceliği altyapıya vermek gerekiyor”
YEREL HABERLER Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'nın açılış ...
İş insanı, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER İş insanı, cuma namazı çıkışı silahlı saldırıya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.