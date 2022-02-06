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Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, karate sporunu değerlendirdi "Karateyi, sporlar arasında yükselen yıldız olarak değerlendiriyorum" "En önemli işimiz karate sporunu yaygınlaştırmak" "Her ilden Haldun Alagaş'lar, Eray Şamdan'lar çıksın istiyoruz"

İHA

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Uğuz, karate sporunu değerlendirdi "Karateyi, sporlar arasında yükselen yıldız olarak değerlendiriyorum" "En önemli işimiz karate sporunu yaygınlaştırmak" "Her ilden Haldun Alagaş'lar, Eray Şamdan'lar çıksın istiyoruz"

Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası için Kocaeli'ye gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, karatenin Türkiye'deki durumundan, federasyon olarak ileriye yönelik hedeflerine kadar önemli açıklamalarda bulundu.
Kocaeli’de düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası, heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Birçok farklı sıklette, Türkiye’nin en iyi karatecilerinin kozlarını paylaştığı organizasyona yoğun ilgi oldu. Henüz iki ay önce göreve gelen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz, organizasyonun çok iyi geçtiğini ve mayıs ayında Gaziantep'te de Büyükler Avrupa Şampiyonası yapılacağını söyledi.

"Karateyi, sporlar arasında yükselen yıldız olarak değerlendiriyorum"
Karatenin bugün çok popüler gözükmese bile çok sayıda lisanslı sporcuya sahip branş olduğunu Başkan Aslan Abid Uğuz, "Karateyi, sporlar arasında yükselen yıldız olarak değerlendiriyorum. Her ne kadar 2024’te olmasak da olimpiyatlardaki başarımızın ardından 2028’de tekrar altın madalyayla süsleyebileceğimiz ve branş olarak çok fazla lisanslı sporcuya sahip olduğumuz bir dal. Çok fazla popüler değil gibi görünüyor. Bizim de zaten Türkiye Karate Federasyonu’nun yeni yönetimi olarak amaçlarımızdan bir tanesi de bir velinin, bir anne ve babanın aklına çocuğuna spor yaptırmak geldiği zaman, karatenin ilk gelen sporlardan bir tanesi olmasını sağlamak. Dolayısıyla bu yönde de çalışmalarımız var" dedi.

"En önemli işimiz karate sporunu yaygınlaştırmak"
Yeni federasyon yönetimi olarak şimdiye kadar ki yaptıklarını ve bundan sonrası için yapmak istediklerini özetleyen Uğuz, şu ifadeleri kullandı:
"Bizim hem uzun hem kısa vadeli hedeflerimiz var. Biz hedeflerimizi, bir söz olarak basıp kitapçık halinde camiamıza verdik. Şu anda 2 ayını doldurmamış bir federasyon yönetimiyiz. Bu süreçte önce kulüplerin, antrenörlerin ve hakemlerin üzerindeki federasyona karşı olan mali yüklerini kaldırma ve hafifletme yoluna gittik. Bizim yapacağımız en önemli şeylerin başında karate sporunu yaygınlaştırmak geliyor. Çünkü bizim federasyonumuzu oluşturan kulüpler, müessese kulüpleri değil daha çok 'dojo' dediğimiz kulüpler. Dolayısıyla bu dojolardaki hocalarımız, antrenörlerimizin geçim kaynağı bu kulüpler. Bizim de bu mantıkta onlara daha popüler bir sporun antrenörü olma kolaylığını sağlamamız gerekiyor. Bu süreçte çok yoğun projelerimiz var. 3 sene gibi bir zamanımız var. Allah’ın izniyle hepsini gerçekleştireceğiz"

"Her ilden Haldun Alagaş'lar, Eray Şamdan'lar çıksın istiyoruz"
Kocaeli’de yapılan bu şampiyonanın standartların çok üzerinde olduğunu ve ilginin de memnuniyet verici olduğunu dile getiren Başkan Uğuz, "Bu organizasyonla ilgili söyleyebileceğim tek bir kelime var; mükemmel. Mayıs ayında Gaziantep’te Büyükler Avrupa Şampiyonası var. O şampiyonanın organizatörleri de buraya geldiklerinde buradaki ihtişamı gördüklerinde hem mutlu oldular hem de telaşa kapıldılar. 'Bizim bunun üzerine geçmemiz lazım' diye düşündüler. Çünkü Avrupa ve dünya standartlarında bir Türkiye Şampiyonası yaptık. Her yönüyle, hakem sayımızla, müsabaka alanlarının düzenlenmesiyle, seyirciyle mükemmel bir organizasyon oldu. Kocaeli’nin alameti farikası olmuş Haldun Alagaş’ımız, olimpiyat madalyalı Eray Şamdan’ımız var. Bizim de amacımız bu sporcuların her ilden çıkması. Kocaeli’yi de kendimize bir nirengi noktası aldık. Bizim için çok önemli bir şehir" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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