Hobi olarak başladığı ek işiydi, işsiz kalınca tek işi oldu Kahvehane alışkanlığı vardı, 3 süs tavuğu hayatını değiştirdi 3 tavukla başladı, şimdi mini çiftlik kurdu

Kocaeli'de sürekli kahvehaneye giden Ergün Kardaş, bu alışkanlığını süs tavukları sayesinde yendi. Hobi amaçlı 3 süs tavuğu alan Kardaş, ilgisiyle zamanla mini çiftlik kurdu. Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 horozu bulunan Kardaş, kuluçka makinesiyle hem civciv üretiyor hem de Türkiye'nin her yerine talebe göre satış yapıyor.

Kocaeli'de yaşayan Ergün Kardaş'ın (41) hobisi ekmek kapısı oldu. Duyduğu ilgi dolayısıyla 3 süs tavuğu alan Kardaş, zamanla kendine küçük bir çiftlik kurdu. İşten çıkarıldıktan sonra tüm gününü tavuklara ayırmaya başlayan Kardaş, kuluçka makinesi de alarak, seri üretime başladı. Tavukların rengine ve cinsine göre 200 TL ile 2500 TL arasında satış yapan Kardaş, Türkiye'nin her yerine talebe göre satış yapıyor. Çiftliğini daha da büyütmeyi hedefleyen Kardaş, kahvehane hayatını da bıraktı. İlgisini ve zamanının çoğunu çiftliğinde geçiren Kardaş, bu işi profesyonel olarak yapmak istiyor.



"Bu hobi ek işimdi, şu an işsiz kaldığım için de tek işim oldu"

Bu işe 2017 yılında hobi amacıyla 3 tavukla başladığını söyleyen Ergün Kardaş, "Bu işten yavaş yavaş daha çok zevk aldım ve stresimi attım. Bu yılın başında bizi işten çıkartmak durumunda kaldılar. Kendimce kurduğum bu çiftliği büyütüp, yumurta ve civcivleri Türkiye genelinde satışa sunmayı düşünüyorum. Şu anda Türkiye genelinde ufak çapta yumurta taleplerini karşılıyorum. Kuluçka makinem de var ve civciv üretimi de yapıyorum. Yani bu hobi ek işimdi, şu an işsiz kaldığım için de tek işim oldu. Artık biraz daha işi profesyonelleştirip, daha iyi bir yerler hazırlamak istiyorum. Güzel tavuk ırkları besleyip, Türkiye’ye daha güzel renkler kazandırmayı düşünüyorum" dedi.



"Kahvehane hayatım vardı ve gece gündüz oraya giderdim"

Çiftliğinde 45 tavuğu ve 8 tane horozu olduğunu belirten Kardaş, "Bu çiftlik şu anda benim için tamamiyle hobi amaçlı ama ilerisi için büyük hayalim var. İnşallah bu hayalime de en yakın zamanda ulaşmayı düşünüyorum. Bu işi seviyorum, aynı zamanda hayvanlar da kendini sevdiriyor. Buraya geldiğim zaman stresimi ve dışarıdaki her şeyi unutuyorum. Daha önceden kahvehane hayatım vardı ve gece gündüz oraya giderdim. Şu an ise sabah kahvaltımı yaptıktan sonra direkt buraya geliyorum ve akşama kadar tavuklarımla uğraşıyorum. 20 tane kafesim var. Her gün ortalama 1520 tane yumurta topluyorum. Bu işe biraz daha ileri taşımak için kuluçka makinası aldım. Bunlarla haftalık üretim yaptıktan sonra bu civcivleri talebe göre satıyorum. Evin yanında da 15 kafeslik civciv hanem var. Yumurtaların özelliğine göre tane fiyatı 15 TL’den başlıyor 50100 TL’ye kadar çıkıyor. Tabi ki de evin ekonomisine bu işle katkı sağlamış oluyorum" diye konuştu.

Tavuk çiftliğini daha da büyütme planları yapan Ergün Kardaş, yurt dışına da yumurta satmak için girişimlerde bulunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.