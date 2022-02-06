Cumhurbaşkanı Erdoğan için el yazması Kur’an-ı Kerim yazdı

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur'anı Kerim yazan Lokman Arslan, takdim edilmesi üzere Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e teslim etti.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan ve 34 yılda 8 adet el yazması Kur’anı Kerim yazan Lokman Arslan, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de korona virüs sürecinde verdiği zorlu mücadele için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca için el yazması Kur’anı Kerim yazmaya başlamıştı. El yazması Kur’anı Kerim’i tamamlayan Arslan, takdim etmesi için iki adet Kur’anı Kerim’i Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e getirdi.

Lokman Arslan'ın ömrünü İslam'a adadığını söyleyen Başkan Söğüt, "Birçok talebe yetiştiren Lokman Arslan hocamızın el yazısı ile yazdığı Kur'anı Kerim'i Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca hocamıza takdim edeceğiz. Kendisine ve emeklerine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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