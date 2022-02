Darıca'da Gençlik Konseri düzenlendi

Darıca Belediyesi, Sanat Sokakta Etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri düzenlendi. Darıca Belediyesi'nin kurslarında eğitim gören gençlerin sahne performansı tam not aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gençlik ödülü alan Darıca Belediyesi, bu kez Sanat Sokakta Etkinlikleri kapsamında Gençlik Konseri düzenledi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla ilçedeki kültür sanat alanındaki eksikliği gidermek amacıyla hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği Gençlik Konseri’ni Başkan Muzaffer Bıyık da eşi Havva Bıyık ve meclis üyeleriyle birlikte izledi. Vatandaşlar konsere büyük ilgi gösterirken, davetliler gençlerin sahne performansına tam not verdi.

"Bicim çocuklara inanıyoruz"

Gençleri önemsediklerini ve Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, konser öncesi yaptığı konuşmada, "İskoliye Sanat Akademisi’nde gitar, ney, bağlama, piyano gibi 9 farklı branşta eğitim gören gençlerden oluşan koro yaz aylarında Sanat Seninle Sokakta etkinlikleri kapsamında farklı mahallelerde konserler vererek hünerlerini sergilemişti. Kış aylarında da vatandaşlarımızın kültür sanattan uzak kalmaması adına Gençlik Konserleri düzenliyoruz. Bizim çocuklarımız diye adlandırdığımız Darıca’mızın gençlerine inanıyoruz. Darıca Belediyesi olarak ilçemizin her alanda olduğu gibi kültür sanatta da önemli bir noktaya gelmesini arzuluyoruz. Gençlerimiz müzikten tiyatroya kadar kültür sanat alanında neye ilgi duyuyorsa kendisini bulacağı bir belediye anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu doğrultuda adımlar atıp projeler geliştiriyoruz. Kültür sanat alanında yatırımlarımız artarak devam edecek" diye konuştu.

