Vişne Bahçesi, İstanbullu tiyatroseverlerden tam not aldı

En güzel Kandil mesajları ve sözleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, büyük beğeni toplayan "Vişne Bahçesi" isimli oyunla İstanbul Küçükçekmece Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde seyirciyle buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 2022 yılının ilk şehir dışı gösterimini Küçükçekmece Belediyesi’nin daveti üzerine İstanbul’da gerçekleştirdi. Anton Çehov’un Vişne Bahçesi oyunuyla Cennet Kültür ve Sanat Merkezinde sahnelenen oyun izleyiciden tam not aldı. Seyircinin yoğun ilgi gösterdiği oyun pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.