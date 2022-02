Tahir Büyükakın'dan o iddialara cevap

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova’daki toplantıda sözlerinin çarpıtıldığını ifade ederek, "Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir cumhuriyet çocuğu olarak, bir Türk evladı olarak apaçık söylüyorum, cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Ancak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer' diyenlerin de hiç değildir" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı Yerel Yönetimler Danışma Toplantısına katıldı. Belediyecilikte ve memleket yönetilmesinde rakip tanımadıklarını söyleyen Başkan Büyükakın, "Muhalefetin bize rakip olma şansı yok, yanımızdan geçme ihtimali de yok. Ancak muhalefet bir şeyi biraz iyi yapıyorlar. O da iyi mi kötü mü tartışılır. İsmail Bey de söyledi. Biz reklam işini iyi yapamıyoruz. Onlar da sadece reklam yapıyorlar. Yalan üzerine inşa edilmiş bir siyasi kampanya yürütüyorlar. Birkaç gündür süren bir yalan kampanyası daha var. Aslında önceki danışma toplantılarında bahsetmiştim. Önümüzdeki süreçler bir karalama kampanyası başlatılacak. Hangi aktörler varsa kim varsa kime saldırmaları gerektiğini düşünüyorlarsa itibarsızlaştırmak için her yolu deneyecekler demiştim. Ben yanılmışım. Yaza doğru başlayacaklar diye düşünüyordum. Ama hemen başladılar" dedi.



"Her kuşun eti yenmez"

Başkan Tahir Büyükakın, sözlerinin devamında, "Geçtiğimiz günlerde yerel yönetimler ilçe danışma toplantılarının Çayırova ayağında benim konuşmamın bir kısmını alıp onu başka bir forma döndürüp kastetmediğimiz manayı oradan çıkartıp, önce kurgu sonra servis peşinden algı sonra da yargı yapmaya kalkıştılar. Ama her kuşun eti yenmez. Ben şimdi söylediklerimi iddia ettiklerini nasıl iddia ediyorlar, kendi ifadeleriyle söyleyeyim. Mesela milletvekilleri Tarhan diyor ki, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında yüz yılın hesaplaşma yapacağını söyleyen Tahir Büyükakın, size oturduğunuz koltuğa seçilme hakkını veren cumhuriyetin ilanıyla mı hesaplaşacaksınız?' diyor. Şimdi size o konuşmamın içeriğini de size izleteceğim. Akıl sahibi, vicdan sahibi, ahlak sahibi bir insan bu konuşmadan cumhuriyetin ilanıyla hesaplaşmayı anlar mı anlamaz mı akıl sahiplerine, vicdan sahiplerine, ahlak sahiplerine havale edeceğim. Bunlar böyle olmadıkları için ben bu videoyu gösterdikten sonra da yeni yalanlarına devam edecekleri için onların cevaplarını hiç umursamıyorum. Onlardan bir cevap da beklemiyorum. İzan sahibi akıllara hitap ediyorum. Kendilerini muhatap almıyorum. Yalanlarında boğulsunlar. Şimdi ben videoyu sizlere göstereceğim. Kendi gözlerinizle görün. Lütfen bunu vatandaşlarımıza anlatın. Ben burada cumhuriyetin kuruluşuyla mı hesaplaşacağım mı demişim, yoksa basına verdiğimiz konuyla ilgili demeçte ifade ettiğim gibi bizim milletimize kastedenlerle hesaplaşmayı mı ifade etmişim onu görelim" diyerek konuşmayı izletti.



"Dış politika ile alakalı bir mevzudan bahsediyorum"

Videoyu adım adım teşkilat üyeleriyle analiz eden Başkan Büyükakın, "Yani dış politika ile alakalı bir mevzudan bahsediyorum. 'Oyunlar kuruyoruz, oyunları bozuyoruz', diyorum. 'Nerede, yakın coğrafyamızda uzak coğrafyamızda' diyorum. Buradan siz ne anlarsınız? Libya’yı anlarsınız Akdeniz’i anlarsınız. Cumhuriyetin kuruluşu anlaşılır mı buradan? Anlaşılmaz. Konuşmamın devamında '2023’de bunun duruşması olacak' diyorum. Yani kurulan oyunların bozulan oyunların duruşması olacak 2023’de. Arkadan gelen şey şu. '2023’de bunun duruşması olacak. Yani kurduğumuz oyunların bunun duruşması olacak' diyorum. 'Bunun yüz yıllık hesaplaşması olacak yani' diyorum. Ne zaman bu oldu. Bu, Sevr ile başladı. Türkiye’yi bölmek isteyenler, Türkiye’ye kastedenler bunu denediler ve bu emellerinden hiçbir zaman vazgeçmediler. Biz bu Anadolu topraklarına girdiğimiz andan itibaren böyle yapıyorlar, böyle yapmaya da devam ediyorlar. Bakın bu konuşmadan Cumhuriyet çıkıyor mu? Hiçbir şekilde yok" dedi.



"Hodri meydan"

"Zaten asla ve kat’a ne cumhuriyete ne cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, bakın ben Atatürk diyorum" diyen Başkan Büyükakın, "Verdiğim cevapta da onlara sordum. 'Ülkemizin kurucusu Atatürk’e, Atatürk diyemeyen il başkanlarına hesap sorun' dedim. Buyurun sorun. Ben bütün konuşmalarımda göğsümü gere gere bir cumhuriyet çocuğu olarak bir Türk evladı olarak apaçık söylüyorum, cumhuriyet bizim cumhuriyetimizdir. Ancak ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e, Atatürk diyemeyenlerin hiç değildir. 'Demokrasinin yolu Diyarbakır’dan geçer' diyenlerin de hiç değildir. Yine bizim verdiğimiz bu cevaba binaen yine laf salatası yapmışlar. Ben cevapta dedim ki; 'Siz kendinizle alakalı gündemi saptırmak için bizim konuşmamızı saptırıp gündem değiştirmek ve bizle ilgili algı operasyonu yapmak istiyorsunuz' demiştim. Yine bir sürü laf salatasında bulundular. Bakın, hodri meydan. Ben diyorum ki PKK bir terör örgütüdür, PKK’ya destek veren HDP onun yan taşeron kuruluşudur. Sümüklü FETÖ ve onun örgütü bir terör örgütüdür. FETÖ onun terör örgütünün başındadır. Türkiye Cumhuriyetine kasteden tüm düşmanlara karşı, tüm terör örgütlerine karşı, ama demeden fakat demeden istisna getirmeden şöyle böyle demeden tamamını lanetliyorum. Çık sende lanetle" diye konuştu.



"Bunlar yalanı yol edinmiş"

Başkan Büyükakın konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Tahsin Tarhan açıklamasında şunu da demiş; 'O koltuğu cumhuriyete borçlu olduğunuzu unutmayın'. Eyvallah, herkes cumhuriyete borçlu. Bu vatan cumhuriyete borçlu, cumhuriyeti kuran kurucularına borçlu. Onun kurucularının aziz emaneti karşısında minnettar. Buna söyleyecek kimsenin sözü yok. Söz edenin de alnını karışlarız. Sayın Tarhan açıklamasında devam ediyor. Diyor ki, 'Bu millet bu sözleri söyleyen, bu ülkenin milli kaynaklarını hiç düşünmeden 5 müteahhide peşkeş çeken, adaleti, hukuku yok edenlerle 100. yılda sandıkta hesaplaşacak' ifadelerini söylüyor. Bakın, hesaplaşma ifadesini cumhuriyetle eşleştiren kendileri. Beşli çete diyor ya. Sayın Tarhan, Hünkar Çayırını talan ediyorlar oraya inşaat yapıyorlar, demişti. O inşaat dediği yer Tuzla’da çıktı. Hünkar Çayırı Gebze’de. Dediğin yerde inşaat yok, 'Çık göster' dediğimizde başka bir yalan söylemeye devam etti. Tuzla’da inşaatın fotoğrafını koydu, Hünkar Çayırı’na inşaat yapıyorlar dedi, cevabını verdik, hiçbir cevap vermedi. Bunlar yalanı yol edinmişler. Yalan söylüyorlar. Peşinden bir yalan daha söylüyorlar."



"Hiçbir açıklamama yer verilmedi"

Hakkında yapılan haberlere de değinen Büyükakın, "O haber sonrası Cumhuriyet Gazetesi muhabiri beni aradı. 'O konuşmada neyi kastettiniz?' sorusunu sordu. Kendilerine verdiğim cevapta dedim ki: 'Emperyalizmi kastediyorum. Sevr’i kastediyorum, Türkiye Cumhuriyetine kastedenleri kastediyorum, onlarla bin yıllık mücadelemizi kastediyorum' Hiçbir açıklamama yer vermeden o haberi kasıtlı bir şekilde servis ettiler. FETÖ’cü kanallara ve farklı birçok kanala servis ettiler. Ardından sosyal medyada gündem olsun, 'İnfaz edelim' diye paylaşımlar yaptılar. Onların altına inanılmaz galiz küfürler ettiler. 'O küfürleri aynen iade ediyorum' demiyorum. Çünkü bizim adabımızda anaya bacıya sövmek yoktur. Biz böyle bir ahlaksızlık yapmayız. Ama diyorum ki siz yaparsınız, şehidin anasına da, abisine de, babasına da söversiniz. Sizin için bu yol olmuş. Her türlü galiz küfrü edersiniz. Önce iftira eder sonra o iftiraya binaen küfür de edersiniz. Ama biz sizin küfrünüze küfürle bir cevap vermeyiz. Deriz ki o küfürler üslubu beyan aynıyla insan. Lafı gereği üslubu neyse insan ayni ile odur. O sizin kendinizi gösterir. O sizin çukurunuza inmeyiz" sözlerini ekledi.

