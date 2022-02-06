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TEM'de önce bariyerlere, sonra beton duvara çarptı Otomobilin kaza anı kamerada

İHA

TEM'de önce bariyerlere, sonra beton duvara çarptı Otomobilin kaza anı kamerada

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere, daha sonra tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Otomobilde bulunan iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı ise kameralara yansıdı. Kaza sebebiyle oluşan uzun araç kuyrukları da drone ile havadan görüntülendi.
Kaza, sabah saatlerinde Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Korutepe Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce bariyerlere çarptı. Daha sonra ise otomobil, tünel girişinde bulunan beton duvara çarparak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, otomobilde bulunan 2 yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle trafikte oluşan uzun kuyruk havadan görüntülendi. Öte yandan, kaza anı ise anbean kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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