Kendisi küçük ama hayalleri ve hedefleri büyük Geleceğin şampiyon koşucuları böyle yetişiyor

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ceren Alkan, 4 yaşında başlayan spor tutkusuyla Türkiye dördüncülüğüne ulaştı. Küçük sporcu daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda Türkiye’yi dünya arenasında temsil etmeyi hedefliyor.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından genç sporcular yetiştiriliyor. Okullarda yapılan yetenek taramalarında başarı gösteren öğrenciler, özel olarak antrenman programına alınıyor ve turnuvalara hazırlanıyor. Daha 4 yaşındayken jimnastik ile spor yapmaya başlayan 11 yaşındaki Ceren Alkan, okulunda yapılan yetenek taramasında antrenörleri tarafından keşfedildi. 6 aydır koşu sporuyla ilgilenen ve bu süreçte çeşitli turnuvalara katılan Alkan, en son katıldığı U14 Türkiye Şampiyonası’nda bir çok rakibini geride bırakarak Türkiye dördüncüsü oldu. Alkan, şimdi ise daha çok çalışarak ilerleyen zamanlarda milli takıma girebilmeyi ve Türkiye’yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edebilmeyi hedefliyor.



Alkan: “6 aydır koşu sporuyla ilgileniyorum”

Spora 4 yaşında jimnastik yaparak başladığını aktaran 11 yaşındaki Ceren Alkan, “İlk spor dalım bu oldu. Çok iyiydim, 1 yıl devam ettim. 9 yaşımda okullar arası bir yetenek taraması oldu. Ben orayı kazandım ve Sedat hocayla çalışmaya başladım. Korona virüs döneminde derslerimizi internet üzerinden yapıyorduk ama çok yararlı olmuyordu. 6 aydır da koşu sporuyla ilgileniyorum. 11 yaşımdayken düzenlenen bir yarışmada birinci oldum. Sedat hocamla çalışmalarımızı sürdürdük. Daha sonra da Türkiye dördüncüsü oldum” dedi.



“Yurtdışına giderek ülkemi temsil etmek istiyorum”

Türkiye şampiyonası için çok çalıştığını aktaran Alkan, "Karda bile koştuk. Kuvvet antrenmanları yapıyorduk, günde 3040 dakika koşuyorduk ve her gün buraya geliyordum. Okulda olduğum için bazen zor geliyordum. Okuldan çıktıktan sonra annemle hemen geliyorduk. Bazen ısınmak için buraya kadar yürüyerek geliyorum. Sonra da antrenmana başlıyoruz. Sedat hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. Bir sürü turnuvaya katıldım, farklı şehirlerde yarıştım. Ama benden büyüklerle koştum. İleride Sedat hocamla birlikte yurtdışına giderek ülkemi temsil etmek istiyorum. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bugün tempo antrenmanımız vardı. Bu hafta çok iyi antrenman yaptık. Şu anki hedefim Türkiye şampiyonu olmak” diye konuştu.



"Herkese tavsiyem spor yapsınlar"

Babasının da önceden koşucu olduğunu ve kendisinin onun yolundan gittiğini söyleyen 13 yaşındaki Berat Yıldız ise, Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonasında iyi bir derece elde edebilmek için çalıştığını vurguladı. Yıldız, “Sedat hocam bizim okulumuza gelmişti, onunla tanıştım. Seçmeye katıldım. Orada iyi koşunca bizi buraya yönlendirdiler. Burada devam ettim. 3 senedir çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün burada ya da ormanda antrenman yapıyoruz. Sadece Pazar günleri dinleniyoruz. Çoğu yarışmalarımızda iyi koştuk. Sadece bazı uzun yarışlarda yenilgimiz oldu. İlerleyen zamanlarda milli takıma girmek istiyorum, hocamla birlikte ülkemi temsil etmek istiyorum. Herkese tavsiyem spor yapsınlar, spordan uzak durmasınlar. Bu yolda devam ederlerse ileride güzel bir hayatları olur” şeklinde konuştu.



“Küçük adımlarla sağlam temellere dayanarak kızımızı yetiştirmek istiyoruz”

Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Atletizm Antrenörü Sedat Yılmaz da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yürüttüğü yetenek taraması projesi kapsamında Ceren Alkan’ın atletizme olan yeteneğini fark ettiğini söyledi. Yılmaz, “Öğrencimizi 4. sınıfta keşfettik. O süreçte düzenli olarak antrenmana geliyorlardı. Gerçekten atletizme yeteneği olduğunu fark etmiştim. O dönemde Korona virüs sürecinden dolayı 1 buçuk yıl uzaktan eğitim şeklinde derslerimizi verdik. Korona virüs sürecinden sonra yine antrenmanlarımıza düzenli bir şekilde devam ettik. Haftanın 4 günü düzenli bir şekilde antrenmana geliyor şu anda. İlerleyen süreçte hedefimiz milli takım olduğu için basamak basamak gidiyoruz. Bunun bir maraton koşusu olduğunu düşünerek küçük adımlarla sağlam temellere dayanarak kızımızı yetiştirmek ve inşallah ilerleyen süreçlerde olimpiyatlarda, Dünya Şampiyonası'nda öğrencimizle birlikte ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.



“Genel anlamda ilk 10’a giren bir öğrencimiz”

Ceren Alkan’ın çocuk yaşta gelecek vadettiğini söyleyen Yılmaz, “Bursa, Kırklareli ve İstanbul’da yapılan yarışmalarda 200820092010 yaş kategorisinde genel anlamda ilk 10’a giren bir öğrencimiz. Tabii ki bu süreçte antrenman süreci az olduğundan dolayı yüklemeyi de fazla yapmadan bu dereceli koşan birisinin ilerleyen süreçlerde daha iyi dereceler yapacağına inanıyoruz. Tabii ki bunun yanında uzun vadeli antrenman programı yapıyoruz. Yarışma öncesi ve sonrası periyotlar var, bunlara göre hareket ediyoruz. İnşallah iyi sonuçlar alacağımıza inanıyoruz. 2223 Ocak tarihinde İstanbul’da yapılan Türkiye U14 yarışmasında Ceren bin metrede Türkiye dördüncüsü oldu. Akabinde bayrak koşusu dediğimiz yarışmada da takım olarak Türkiye üçüncüsü oldular” ifadelerine yer verdi.



“Anne karnında tekmeleyerek spor yapmaya başlıyoruz”

Her yaştan vatandaşın spor yapması gerektiğini ifade eden Yılmaz, “Sadece küçüklere yönelik antrenman yapmıyoruz. U16U18 kategorisinde yarışacak öğrencilerimiz de mevcut. Bazı öğrencilerimiz Bursa ilinde yapılacak U16 Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. Umarım orada da hem ilimizi hem Darıca ilçemizi en iyi şekilde temsil ederler. Milli takım seçmeleri için altyapı oluşturulacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sporun yaşı olmaz. Anne karnında tekmeleyerek spor yapmaya başlıyoruz. Doğunca emekliyoruz, bir yerlere tırmanıyoruz. Ben 7’den 70’e herkesin spor yapması taraftarıyım. Sporun yaşı olmaz. Özellikle ileriki yaş kategorilerindeki insanlar ‘Ben yaşlandım, spor yapamıyorum’ demesin. Onlar da spor yapsınlar. Spor demek sadece koşu veya farklı branşlar değil, çıkıp günde bir saat yürüyüş yapmalarını bile onlar açısından çok fayda sağlayacağına inanıyorum” dedi.

