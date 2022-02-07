Derbent’e yeni müze ve meydan

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla yapımına başlanan Derbent Etnografya Müzesi’nde sona gelinirken, meydan çalışmalarına başlandı.

Kültür mirasına katkıda bulunmak amacıyla, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla yapımına başlanan Derbent Etnografya Müzesi’nin inşaatında sona gelindi. Müzenin kaba inşaatının bitmesi sonrasında ince işçiliğe geçildi. Müze çalışmaları devam ederken, öte yandan Derbent Meydanı çalışmaları için start verildi.



Modern kent meydanı

Derbent Etnografya Müzesi’nde iç düzenlemeye geçilirken, Başkan Kocaman yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Meydan projesi tamamlandığında 3 bin metrekare alan düzenlenmiş olacak. Meydanda; aydınlatma, satış ofisleri, oturma grupları, çocuklar için basketbol sahası, oyun grubu, tarih merakı için kum havuzu yapılacak. Ayrıca cami derneğinin bulunduğu binada düzenleme yapılacak. Dernek binasının yanı modern kafeye dönüştürülecek ve yapılacak olan otopark ile misafirlere hizmet verilecek.



“Kartepemiz turistlerin uğrak noktası olacak”

Kültürlerine sahip çıkmak istediğini söyleyen Başkan Kocaman, “Hikmetiye Camii ilçemizin en önemli mirasları arasındadır. Cami dokusuna uygun olarak müze yapımında sona gelindi. Şimdi meydan düzenleme çalışmalarına başlıyoruz. Buraya gelecek olan misafirlerimiz tarihin önemli bir dönemine şahitlik edecekler. Köklerimize, tarihimize, kültürümüze sahip çıkarak geçmişten geleceğe güçlü bir köprü kurmanın gayreti içerisindeyiz. Kartepemiz turistlerin uğrak noktası olacak” açıklamasında bulundu.

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