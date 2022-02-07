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Yangında telef olan köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, yangından etkilenen güvercinleri kurtarmaya çalıştı

İHA

Kocaeli'de bir evde çıkan yangından etkilenen güvercinleri kurtarmaya çalışan itfaiye eri, kalp mesajı ve suni teneffüs yaptı. 12 güvercin kurtarılamazken, 2 yavru köpek de telef oldu. 11 yaşındaki kız çocuğu, köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Yangında telef olan köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu Kalp masajı ve suni teneffüs yaparak, yangından etkilenen güvercinleri kurtarmaya çalıştı

Kocaeli’de bir evde çıkan yangından etkilenen güvercinleri kurtarmaya çalışan itfaiye eri, kalp mesajı ve suni teneffüs yaptı. 12 güvercin kurtarılamazken, 2 yavru köpek de telef oldu. 11 yaşındaki kız çocuğu, köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Yangın, Kocaeli'nin İzmit İlçesi Gültepe Mahallesi Yaman Sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken yangından etkilenen güvercinleri hayata döndürmek için itfaiye eri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.
Ev sahibin 2 köpeği ve 12 güvercini kurtarılamayarak telef oldu. 11 yaşındaki kız ise köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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