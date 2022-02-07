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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi

İHA

Başkan Büyükakın'dan tenis kortları müjdesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, millet bahçesi formuna kavuşturulacak fuar alanında daha iyi tenis kortları yapacaklarının müjdesini verdi.
Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Tenis Kulübü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen U16 Türkiye Tenis Şampiyonası’nın ödül törenine katıldı. İzmitli Şampiyon Tenisçi Duru Kuşçu ile kısa bir süre gösteri maçı da yapan Başkan Büyükakın, sporcularla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükakın, kupa töreni öncesi yaptığı konuşmada, hayata geçirecekleri çok daha güzel tenis kortlarının müjdesini de tenisseverlerle ve sporcularla paylaştı.

"Gururlandırdılar"
Yetenekli sporcuların yetiştirilmesi kadar Türkiye’de birçok büyük organizasyona da ev sahipliği yapan İzmit Tenis Kulübü yöneticilerini tebrik eden Başkan Büyükakın, TTF ve Okul Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilecek olan 14 yaş kupası grup şampiyonaları gibi birçok büyük organizasyona da İzmit Tenis Kulübü’nün ev sahipliği yapacağından dolayı memnuniyetini de dile getirdi. 16 yaş turnuvasına Türkiye’nin değişik illerinde gelen 74 erkek 51 bayan sporcu katılarak 7 gün boyunca çok çekişmeli maçlar sonunda dereceye girenleri tebrik eden Başkan Büyükakın, "Sporcularımızı başarılarından dolayı tek tek kutluyorum. Kocaeli’den de sporcularımızın derece alması bizleri son derece mutlu etti, gururlandırdı" dedi.

"Burası bir millet bahçesi formuna dönecek"
Spora olan desteklerinin devam ettiğini söyleyen Büyükakın, "İçinde bulunduğumuz fuar alanında bir yenileme yapılacak. Burası bir millet bahçesi formuna dönecek. Dolayısıyla buradaki kortlardan daha iyisini yine bu bölge de daha uygun bir yere yapacağız. Onun çalışmaları devam ediyor. Bir kez daha sporcularımızı ve ailelerimizi tebrik ediyorum. Gördüğüm kadarıyla daha çok anneler emek veriyor. Her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşallah daha güzel bir mekanda çok daha güzel başarılara imza atarsınız. Kocaeli sporun şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Tenis sporunun da bu hedefe çok büyük katkı vereceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
İzmit Tenis Kulübü Başkanı Metin Türedi ise "Geleceğimizin teminatı gençlerimize ve tenis sporunun gelişmesine yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız" diyerek Başkan Büyükakın’a plaket takdim etti. Tören, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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