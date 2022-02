Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Zonguldaklılar Derneği’nde gençlerle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayan Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerin her zaman önceliklerinin olduğunu söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Zonguldaklılar Derneği’nde Zonguldaklı gençlerle buluşarak sorularını yanıtladı. Her fırsatta gençlerle olmaktan mutluluk duyduğunu ve gençleri önemsediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi olarak gençlere yönelik projelere her zaman öncelik verdiklerini ifade etti. Zonguldaklılar Dernek Başkanı Mesut Koca ve yönetimiyle birlikte gençlere teşekkür eden Başkan Muzaffer Bıyık, gösterdikleri misafirperverlikten dolayı da memnuiyetini dile getirdi.



Gençler sordu, başkan Bıyık cevapladı

Zonguldaklı gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Gençlere yönelik projelere ağırlık verdiklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençleri önemsiyor ve değer veriyoruz. Oldukça genç bir nüfusa sahip olan Darıca’da gençlere yönelik daha fazla proje geliştirmek ve gençlerle daha fazla iç içe olabilmek amacıyla Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nü kurarak çalışmalara başladık. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca gerçekleştirilen Gençlik ve Yerel Yönetimler Temalı Proje Yarışması’nda ödüle layık görüldük. Ödülü, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almanın gururunu yaşadık” dedi.



Espor alanına YouTuber gençlere yatırım

Daha önce espor takımlarının şampiyon olduğunu söyleyen bıyık, “Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çağımızın sporu olan ve gençlerin büyük ilgi gösterdiği espor alanına yatırım yaptık. Çalışmalarımız sürüyor. Espora ilgi duyan gençleri bekliyoruz. Ankara’da gerçekleşen Tam Bana Göre Festival’ espor takımımız şampiyon oldu. YouTube konusunda amatör çalışmalar yapan ve kendisini geliştirmek isteyen gençlere destek olacağız. Belediye bünyesinde YouTube stüdyosu oluşturacağız ve video çekmek isteyen gençlere yardımcı olacağız” şeklinde konuştu.



Kitap Kafe ve 10 bin kitaplık millet kütüphanesi

Gençlerin kaliteli vakit geçirebilecekleri alanlar oluşturmak istediklerini belirten Bıyık, “Gençlerin daha kaliteli vakit geçirebilmeleri için mekanlar oluşturmaya özen gösteriyoruz. Özellikle gençlerin daha fazla faydalanabilmesi için Kitap Kafe projemizi hizmete açtık. 30 Ağustos Zafer Parkı sosyal tesisleri içerisine yer alan Kitap Kafe ile gençler hem kitap okuyabiliyor hem çaylarını içebiliyor. Kitap Kafe projesinin ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı olan Millet Kıraathanesi projesini de hayata geçiriyoruz. Çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu Millet Kütüphanesi de, gençlerin yeni adreslerinden biri olacak. Darıca merkezde tamamlanan Millet Kütüphanesi 10 bin kitap ile kitapseverlere hizmet verecek” dedi.



“Bölgemizde bir ilk”

Gençleri sanat akademisine davet eden Bıyık, “İlçemizin bir kültür sanat şehri olması ve gençlerimizin daha fazla kültür sanatla buluşabilmesi için bölgemizde bir ilk olan İskoliye Sanat Akademisi’ni hayata geçirdik. Bağlama, gitar, ney, piyano, tiyatro, drama ve müzik korosu kursları gibi 9 farklı branşta yüzlerce gencimize eğitim veriyoruz. Sanata ilgi duyan bütün gençlerimizi buraya davet ediyoruz” dedi.

“Spora ve sporcuya desteğimiz artarak devam edecek”

Sporculara önem verdiklerini söyleyen Başkan Bıyık, “Spora ve sporcuya destek vermek amacıyla Nenehatun Mahallesi’nde yer alan Deniz Yıldızları Lisesi içerisinde bulunan Darıca Belediyesi Erkekler Havuzu’nun alt katı spor salonuna dönüştürüldü. Yüzme havuzuyla birlikte sauna ve buhar odasının yer aldığı spor salonunda gençler; bokstan, karate ve Muay Thai gibi birçok farklı alanda spor yapma fırsatına kavuştu. Darıca’nın spor şehri olması adına çalışmalarımızı sürdürürken Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Ortaokulu altında bulunan bayanlar havuzunu yeniledik. Modern spor salonu da oluşturarak kadınlar için fitness ve salon sporları yapabilme fırsatı sunduk. Spor Bakanlığımız ve Büyükşehir Belediye’mizle birlikte Nenehatun’da bulunan amatör spor sahasını yeniliyoruz ve Darıca’ya yakışan modern bir spor kompleksi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

