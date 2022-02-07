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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilardonun en iyileri Gölcük’te belirlendi

İHA

Bilardonun en iyileri Gölcük’te belirlendi

Gölcük’te final müsabakaları düzenlenen Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası’nda dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen’in elinden aldı.
Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası müsabakaları, Gölcük Reis Bilardo Salonu'nda 166 sporcunun katılımıyla düzenlendi. Kocaeli Bilardo İl Temsilcisi Orhan Demircan tarafından düzenlenen şampiyonanın eleme turları Gebze, İzmit ve Gölcük olmak üzere 3 bölgede yapıldı. Şampiyonanın Gölcük’te düzenlenen final müsabakalarına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen ve Gölcük Gençlik ve Spor Müdürü Hasan Ceyhan sporcuların heyecanlarına ortak oldu.

17 sporcu Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı
Müsabakaların ardından Kocaeli Bilardo İl Şampiyonası'nda 1. Hasan Reis, 2. Asım Aydemir, 3.’ler ise Dursun Süer ve Barış Taşdemir oldu. Turnuvada dereceye giren 17 sporcu Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Bilardo Şampiyonası 1. Ayak müsabakalarına, Kocaeli’yi temsilen katılmaya hak kazandı.

”Katılan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum”
Ödül töreninde konuşan Başkan Sezer, “Katılan tüm sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyor, Ankara'da yapılacak Türkiye Bilardo Şampiyonası'nda üstün başarılar diliyorum. İlçemizin adının spor, sanat ve kültürel faaliyetlerle duyurulması için tüm alanlarda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

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