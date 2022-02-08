Otomobilinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı

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Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde otomobili içinde pompalı tüfekle saldırıya uğrayan şahıs yaralandı. Saldırgan polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Şevkatiye Mahallesi Doğanlar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 AGM 847 plakalı otomobili ile seyir halinde olan M.K., aralarında husumet bulunduğu iddia edilen A.T.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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