Çocuk kulübünde eğitim gören miniklerin okul hasreti sona erdi

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Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde, 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi renkli başladı.

Dönem arası tatili sonrası minik öğrenciler yeniden sınıflarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Öğrenciler ilk günün heyecanını yaşarken, yeni dönemin ilk etkinlik sürprizi ile karşılaştı. Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübünün uzman öğretmen kadrosunun hazırladığı "Macera Devam Ediyor" etkinliği çocukların yüzünü güldürdü.

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