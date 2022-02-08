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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

İHA

Asansörü kullanılamaz hale getirdiler

Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörü, kimliği belirsiz kişilerin saldırısı sebebiyle çalışamaz hale geldi.
Kocaeli’deki asansörler duyarsız bazı kişilerin hedefi olmaya devam ediyor. Daha önce defalarla kameralara yakalanan bu tip kişiler, bu kez de Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörünü çalışamaz hale getirdi. Turgut Özal Köprüsü kuzey asansörüne verilen zarar da vatandaşların bir ayı aşkın süre boyunca mağdur olmasına sebep oldu. Yapılan saldırı neticesinde asansörün iç kapı ve iç kapı mekanizması merkezi zarar gördü. İki kapı paneli, kapı eşiği, fotosel takımı gibi mekanizmalarının değişmesi gerekecek. Tamir süresince kapalı kalacak olan asansörün yaklaşık bir ay sonra faaliyete alınabileceği belirtildi.

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