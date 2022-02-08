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Daha önce hiç görmediğiniz papyonlu yol arkadaşı Papyonlu kazı yanında, kendisi şoför koltuğunda şehir şehir geziyorlar

İHA

Daha önce hiç görmediğiniz papyonlu yol arkadaşı Papyonlu kazı yanında, kendisi şoför koltuğunda şehir şehir geziyorlar

Kocaeli'de 9 yıldır baktığı kazı evlatlarından ayırmayan Yılmaz Evcenler, şehir şehir onunla seyahate çıkıyor. Boynuna takılan kırmızı papyonu ile minibüsün ön koltuğunda seyahat eden 'Cango' isimli kaz, gittiği her yerde sevgiyle karşılanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesi Süleymaniye köyünde yaşayan ve şoförlük yapan 47 yaşındaki Yılmaz Evcenler, 9 yıldır baktığı kazı çocuklarından ayırmıyor. Minibüsün ön koltuğunda kendisine ayrılan yerde şehir şehir dolaşarak seyahat eden 'Cango' isimli kaz, görenleri hayrete düşürüyor. İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin sokaklarında sahibiyle birlikte gezen Cango’nun boynundan da papyonu eksik olmuyor. Cango’yu çok seven ve her fırsatta gezintiye çıkaran Evcenler, çocuklarının şikayetine bile maruz kalıyor.

"Cango benim evladım gibi oldu"
Cango’yu kendisine doktorunun hediye ettiğini söyleyen Yılmaz Evcenler, "Doktorum biri dişi biri erkek iki tane kaz getirdi. Ancak dişisi 15 gün yaşadıktan sonra öldü. İlk başta Cango bana ve ineklere saldırmaya başladı daha sonra ise kendisi ile arkadaş olduk. Minibüsümüzle Sakarya, İstanbul ve İzmit’i beraber dolaşmaya başladık. Kazım Cango 9 yıldır benimle beraber. Normalde kazlar 1415 sene yaşıyorlarmış, ölene kadar kendisine bakacağım. Benim evladım gibi oldu, çocuklarımı nasıl seviyorsam onu da o kadar seviyorum" dedi.

"Bu papyonlu kaz"
Kanatlı hayvanı herkesin eğitemediğini ifade eden Evcenler, "Cango diye seslenince hemen yanıma gelir, sabahları beni kapıda karşılar. Kapı sesini duyunca hemen ötmeye başlar, şarkı söyler. Beraber hayvanları otlatmaya çıkarız. Arabaya bineceğimiz zaman uça uça gelir. Arabanın ön koltuğuna oturarak benimle gezmeye gelir. Dışarıda insanlar kazı görünce şaşırıyorlar, fotoğraflar ve video çekiyorlar. Herkeste kedi ve köpek var ancak kimsede kaz yok bu sebeple insanlara ilginç geliyor. Bu papyonlu kaz. Papyonunu Sakarya’da özel olarak diktirdim. Cango ölmeden eve kaz almak yok. Tavuğum, horozum, tosunum, ineğim ve köpeğim de var ancak Cango’nun yeri ayrı" diye konuştu.

"Çocuklarım Cango’yu kıskanıyor"
2018 yılında Cango ile Taksim’e gittiklerini dile getiren Yılmaz Evcenler, "Daha sonra Bebek Sahiline geçtik. Cango benim dışımda kimse ile gezmez. Arabanın ön koltuğuna oturarak benimle çarşıya, tarlaya her yere gelir. Çocuklarım Cango’yu kıskanıyor ve bu sebeple onu pek sevmezler. Ben Cango’yu gezdiriyorum diye çocuklar şikayetçi. 'Onu gezdiriyorsun, bizi gezdirmiyorsun' diyerek alınıyorlar. Onları da gezdiriyorum ancak Cango’yla gezmek ayrı bir zevk veriyor bana, stresimi atıyorum" şeklinde konuştu.

"Cango'yu satmam için çok para teklif ettiler"
Cango’yu çok sevdiğini söyleyen Evcenler, "Kaç sene yaşar bilmiyorum ama Cango’yu kesmeye kıyamam. Cango’yu satmam için çok para teklif ettiler ancak ben asla böyle bir şey yapmam. 20 bin de verseler 50 bin de verseler yine de onu satmam. Akşam işten geldiğim zaman hemen beni kapıda karşılar ve eve girene kadar peşimi bırakmaz" ifadelerini kullandı.

"Eğitilmez dediğimiz hayvanlar bile sevgiyle eğitilir"
Kaz ile arkadaşlık kuran bir diğer isim ise Yılmaz Evcenler’in arkadaşı Hüseyin Bostan, "9 senedir arkadaşım Yılmaz bu kaza bakıyor. Bir evlat neyse Cango’da onun için öyledir. Hayvan sevgisi dediğimiz olay budur, eğitilmez dediğimiz hayvanlar bile sevgiyle eğitilir" dedi.
Gittiği her yerde ilgi ile karşılaşan Cango bir an olsun sahibinin peşinden ayrılmıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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