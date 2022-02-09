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Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı Otomobil 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan uçtu Aile sağlık merkezinin duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

İHA

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan anne ile baba hayatını kaybederken, kızları ise ağır yaralandı.

Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı Otomobil 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan uçtu Aile sağlık merkezinin duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü

– Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan aşağıya uçtu. Aile sağlık merkezinin duvarına çarparak hurdaya dönen otomobil içerisinde bulunan anne ile baba hayatını kaybederken, kızları ise ağır yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.
Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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