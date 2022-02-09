Gebze’de "Usta Çı’rock" rüzgarı

Usta Çı’rock isimli Anadolu Rock takımı, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde dün akşam konser verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta ÇıRock isimli Anadolu Rock ekibi konseri, Gebze Osman Hamdi Kültür Merkezinde vatandaşlarla buluştu. Dinleyenlerin doyasıya eğlendiği konserde hafızalara kazınan türküler ekip üyelerince seslendirildi. Bireylerin aktif bir şekilde hayatın içinde yer almaları amaçlanan konser yaklaşık iki saat sürdü. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği konserde Usta ÇıRock takımı 70’ler 80’ler ve 90’ların Anadolu Rock Müziği’nin temsilcileri olan Barış Manço, Cem Karaca, Erkin Koray, İskender Doğan, MFÖ ve daha birçok usta ismin şarkılarını seslendirdi.

Hayatın içinde kendisine yer bulmak isteyen yaşlıların genç bireyler ile bir araya gelerek oluşturduğu bir müzik gurubu olan Usta ÇıRock konseri, 12 ilçede yıl boyu devam edecek. Unutulmayan türkülerin seslendirildiği konserde dinleyenler eğlenceli zaman geçirirken, türkülere de eşlik etti. 65 yaş üzeri ve genç üyelerin harmanlandığı Usta Çı’Rock isimli Rock grubu, Gölcük Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezinde 21 Şubat Pazartesi saat 19.00 da müzikseverler ile buluşacak.

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