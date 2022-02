Hem felçli hayvanlara hem de çocuklara umut oluyor Felçli hayvanları ayağa kaldırıyor Arkadaşının atölyesinde 400'den fazla hayvan için yürüteç yaptı

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan hidrolik hortum ustası Abdulmenaf Çelik, arkadaşının atölyesinde yaptığı yürüteçlerle 400'den fazla felçli hayvana umut oldu. Çelik, bu yürüteçlerden aynı zamanda bir çok Serabral Palsi hastası çocuk için de üretti.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde yaşayan ve özel bir şirkette hidrolik hortum ustası olarak çalışan Abdulmenaf Çelik, sosyal medyada gördüğü bir derneğin ilanı üzerine sokak hayvanları için mama yardımında bulundu. Bu yardımın üzerine Çelik’e ulaşan dernek yetkilileri, torna ve kaynak kullanabildiğinden ihtiyacı olan engelli hayvanlar için yürüteç yapmasını istedi. Yapabileceği bir şey olduğunu görünce kolları sıvayan Çelik, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan hayvan sahipleri için yürüteç yapmaya başladı. Malzemeleri temin eden ve arkadaşının atölyesinde çalışmalarını yürüten Çelik, bu güne kadar 400’den fazla engelli hayvana yürüteç yaparak onlara umut oldu. Çelik sadece hayvanlar için değil, aynı zamanda bir çok Serabral Palsi hastası çocuğa da yürüteç yaptı. İyilik yapmanın insanın emniyet kemeri olduğunu aktaran Çelik, engelli hayvanlar ve çocuklar için çalışmalarını maddi bir beklentisi olmadan sürdüreceğini söyledi.



"Bunları yapabilmek için bir arkadaşımın atölyesini kullanıyorum"

Sosyal medya hesabında gezinirken 'Sokak hayvanlarını beslemek ister misiniz?' diye bir paylaşıma denk geldiğini belirten Abdulmenaf Çelik, "O paylaşıma kayıtsız kalmayarak oradaki hayvanlar için belli miktarda mama bağışında bulundum. Sonra bağışta bulunduğum dernek yöneticileri bana ulaştılar, Gebze’de bu alanda eksikleri olduğunu söylediler. Beni bir gruba eklediler, telefonlarımızı birbirimize verince benim paylaştığım bir hikayeye denk geldiler. Torna, kaynak kullandığımı görünce ‘Bizim yürüteç ihtiyaçlarımız var, böyle bir çalışma yapabilir misin?’ dediklerinde ben de kendilerinden örnek istedim. Bana bir örnek gönderdiler. Yapabileceğim bir şey olduğunu görünce bu şekilde yapmaya başladım. Atölyemde gerekli teçhizat olmadığından bunları yapabilmek için bir arkadaşımın atölyesini kullanıyorum. Hazırlık yapıp hemen atölyeye geliyorum. Burada da tekerleklerin, cıvatalarını montajlarını yapıyorum, hayvanların rahat edebilmeleri için ana kucağı yapıyorum. Dikiş makinasında dikip, daha sonra kargoya vererek kullanıcılara gönderiyorum" dedi.



"Türkiye’nin her tarafına gönderdim"

Sadece kedi ve köpeklere değil, her türlü hayvana hatta engelli çocuklara bile yürüteç yaptığını vurgulayan Çelik, "Şu an toplamda 400’ün üzerinde yaptığımız yürüteç sahibine teslim edildi. Türkiye’nin her tarafına gönderdim, kendi memleketim olan Ağrı’ya bile gönderdim. Serabral Palsi hastası çocuklarımız var. Bizim yaptığımız çalışmaları insanlar paylaşınca engelli bireylerin aileleri de bize ulaşmaya başladı. ‘Bizim bu tür çocuklarımız var, bize de bu konuda yardımcı olabilir misin?’ diye dönüşler olunca bunu yapan bir firmayla tanıştık. Bu firmadan 5 tane cihaz alarak engelli kardeşlerimize hediye ettik. Bunu yine yardımsever insanların destekleriyle yaptık. Tabii ki çocuklarımızla ilgili çalışmalarımız olacak, inşallah onların da hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Burada amaç tüm canlıların hayatına dokunabilmek. Sadece kedi, köpek değil, tüm canlılara ihtiyacımız var. Hayvanların bizim yaşam alanımızda yerleri var" diye konuştu.



"Bu insani bir görev, ben duruma böyle bakıyorum"

Deprem bölgesinde yaşadıklarının altını çizen Çelik, "Arama kurtarma köpeklerinin ne kadar güzel işler yaptığına şahidiz, bir insanın hayatını kurtardığına şahidiz. Bunu tüm deprem bölgelerinde yaşadık. Ben de bir hayvandan korkabiliyordum. Mesela köpekten korkuyordum ama ona asla zarar vermiyordum. Bir hayvanı sevmiyorsunuz diye ona zarar vermeniz doğru değil, ahlaki de değil, insani de değil. Bu yüzden her insanoğlunun yapması gereken, insani olan şey bu hayvanlara merhamet göstermesidir. Peygamber efendimiz bile bir kedi hırkası üzerine yattığı zaman kedi rahatsız olmasın diye hırkasını kesmiş. Bu insani bir görev, ben duruma böyle bakıyorum" şeklinde konuştu.



"Herhangi bir ticaret gözetmeden yapıyoruz"

Hayvanların vücut anatomileri farklı olduğu için yürüteçlerin de hayvanların boyutuna göre yapılması gerektiğini ifade eden Çelik, şu ifadeleri kullandı:

"Ben sokakta sahipsiz olan bir hayvana yürüteç yapmıyorum. Çünkü yürüteç yaptığımız hayvanın sahipli olması gerekiyor. Sökülüp takılan bir şey olduğu için fizik tedavi gibi görebiliriz bunu. Belli zamanlarda sökülüp, takılması gerekiyor. Malzemeleri hayvanların vücut ölçülerine göre temin ediyoruz. Getirip burada montajlarını yapıp ailelere gönderiyoruz. Bunu yaparken de herhangi bir ticaret gözetmeden yapıyoruz. İnsanlar bunların maliyetlerini karşılıyor, bize gönderiyorlar. Biz de bu yürüteçleri kendilerine iletiyoruz. Bazı ailelerin bunu karşılayacak durumu olmuyor. Kendi çevremden ya da sosyal medyadaki kişilerin destekleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz"



"Merhametin dünyayı ayakta tuttuğuna inanıyorum"

Yürüteç yapmanın uzun süre alan ve işçilik isteyen bir iş olduğuna dikkat çeken Çelik, "Bunu ticaret amaçlı yapsanız bu kadar aşkla yapamazsınız. Çünkü çok fazla zaman harcıyorsunuz. Yapımına ayrı uğraşıyorsunuz, kargosuyla ayrı ulaşıyorsunuz, mesajlara cevap vermeyle ayrı uğraşıyorsunuz. Bu gönül işi. Ben Dilovası’nda yaşıyorum, ilçemi seven bir bireyim ve Dilovası’nın iyi şeylerle anılması için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ben merhametin dünyayı ayakta tuttuğuna inanıyorum, 'İyilik de insanın emniyet kemeridir' diyorum. Bunu çocuklarımıza aşılamamız gerekiyor" sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.