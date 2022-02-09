Bu ailenin her ferdi karateci Hayatını karateye adayan aile, başarısını nesilden nesile sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu ailenin her ferdi karateci Hayatını karateye adayan aile, başarısını nesilden nesile sürdürüyor

İHA

Bu ailenin her ferdi karateci Hayatını karateye adayan aile, başarısını nesilden nesile sürdürüyor

1970’li yıllardan beri karatenin içinde yer alan eski karateci ve antrenör Zeki Uygur, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nı yerinde takip etti. Oğlu Burak Uygur ve kızı Fatma Uygur’un müsabakalarını seyreden Zeki Uygur’un 7 çocuğundan 6 tanesi karateci. Aynı zamanda eşi Özgül Uygur da dünya ve Avrupa şampiyonlukları olan eski bir karateci. Ailece karate sporuna gönül verdiklerini söyleyen Zeki Uygur, bunun bir gelenek gibi sürmesinden de memnuniyet duyduğunu belirtti.
Katıldıkları Büyükler Türkiye Karate Şampiyonası’nda Burak Uygur erkekler 67 kiloda ikinci, milli takım seçmelerinde ise birinci oldu. Fatma Uygur ise kadınlar +68 kilo kategorisinde birinciliği göğüsledi. Karatenin aile geleneği olduğunu ifade eden Zeki Uygur, torunlarının da karateyle ilgilendiğini belirtirken Burak Uygur ise minik kızı Ayla’nın da ileride karateyle ilgilenmesinden mutlu olacağını ifade etti. Hayatlarını adeta karateye adayan Uygur ailesi şampiyona sonrasında özel açıklamalarda bulundu.

50 yıla yakındır karatenin içinde
Karate ile ilgili geçmişini anlatan Zeki Uygur, “1970’li yıllardan beri karatenin içindeyiz. 1982 yılında salonculukla beraber önce eşimi yetiştirdim. Dünya üçüncüsü, Avrupa birincisi, birçok uluslararası alanda birincilik elde etti. Yurt dışı maceram oldu. Tunus milli takımının başına geçtim. 2.5 yıl gibi bir süre de orada görev yaptım ve bayağı başarılı olduk. 1994’te de Kahire’de dünya birincisi olmuştuk. Haldun Alagaş, Veysel Bori ve İbrahim Erçin’den kurulu ekiple Kahire’de ilk yapılan Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda o takım birinci olmuştu. Hatta bütün Türk spor tarihinde ilk defa bir takım kulüp bazında dünya şampiyonu oldu. 1999’da Türkiye’ye kesin dönüş yaptıktan sonra da Uygur Spor Kulübü’nü kurdum. Ben yurt dışında olduğumda eşim ilgileniyordu. Hiç boşluk bırakmadı, beni aratmadı. Oradaki çocukları yetiştirdik. Sonra onların içinden milli takıma dünya ve Avrupa şampiyonalarında derece yapan çocuklar çıktı” dedi.

“7 çocuğumdan 6’sı karateci”
Çocuklarının başarılı birer karateci olmasıyla gurur duyduğunu söyleyen Zeki Uygur, “Ailede benden önce karateyle ilgilenen yoktu. Başlangıcı ben yaptım. Benim 7 çocuğum var, 6’sı karateci. En sonuncusu Fatma. En büyük çocuğum Bayram, Fransa’da. O da milli takımda yarıştı. Balkan Şampiyonlukları, Türkiye dereceleri var. Ondan sonra Emrah, Mehmet, Burak ve Ahmet yetişti. Hepsi baba mesleğini sürdürdü. Hatta Burak’ın eğitim seviyesi çok iyiydi. Diğer branşları ben seçtirmedim, karateye devam ettirdim. İyi ki de devam ettirmişim. Şu an çok iyi durumda. Türk bayrağını taşımaya devam ediyorlar, İstiklal Marşı’nı okutuyorlar. İnşallah önümüzdeki mayıs ayında Büyükler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Gaziantep’te de okutacaklar” şeklinde konuştu.

“Karatenin bir dedesi olarak gurur duydum”
Türkiye’nin karate branşında iyi bir seviyede olduğunun altını çizen Zeki Uygur, Kocaeli’de yapılan turnuvanın da çok iyi geçtiğini belirtti. Uygur, “Burada güzel bir turnuva yapıldı. Hakikaten çok iyi sporcular gördüm. Bu şampiyonayı düzenleyenlere, federasyona, organizasyonda görev yapan hakem, antrenör, tüm arkadaşlara teşekkür ederim. Gerçekten de karatenin bir babası, bir dedesi olarak, bir ferdi olarak gurur duydum. Bu tarz faaliyetlerin Türk sporuna inşallah faydalı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Karate tamamen aileye dönüyor”
Karateciliğin aile geleneği şeklinde sürmesinin avantajlı bir durum oluşturduğunu vurgulayan Zeki Uygur, “Bugün burada milli takıma seçilen çoğu sporcunun aile fertlerinden biri karateci. Bu bizi gururlandırıyor. Karate tamamen aileye dönüyor. Bunun en büyük faydası, ailelerin karatenin bilincinde olması. Ne faydaları olduğunu görüp çocuklarını da buna yönlendirmeleri. Bir de çocuk yaştan beri çocuklar karateyi gördükçe, Türkçe lisanını öğrenir gibi karateyi de öğreniyorlar. Bu da avantaj sağlıyor. En önemlisi de çocuklar kendi aralarında rekabete giriyor. Çocuklarım, sadece rakipleriyle değil birbiri içlerinde de rakip olmasalar dahi birbirlerinin önüne geçme yarışına giriyor” ifadelerini kullandı.

“Mahalle arkadaşlarımın ısrarlarıyla karateye başladım”
Eski dünya ve Avrupa şampiyonu Özgül Uygur ise bayrağı çocuklarına devrettiğini belirtirken, çocuklarının başarılarıyla gururlandıklarının altını çizdi. Uygur, “Çocuklar yokken ben de zamanında bu sporu yaptım. Bayağı derecelerim var. Ben bıraktıktan sonra çocuklarım oldu, bu sefer çocuklarım başladı. Bayrağı onlara teslim ettim. Mahallede arkadaşlarım geldiler ve babama ısrar ettiler. Onların sayesinde 9 yaşında başladım. O günden beri de karatenin içindeyim. Şimdi de çocuklarımın peşindeyim” dedi.

“Karate sporunda ülke olarak çok başarılıyız”
Daha önce birçok uluslararası derecede imzası bulunan Burak Uygur ise gözünü Gaziantep’te yapılacak olan Büyükler Avrupa Şampiyonası’na diktiğini söyledi. Öte yandan genç jenerasyonu değerlendiren Uygur, “Karate sporunda biz ülke olarak çok başarılıyız. Çünkü bizim gençlerimiz inanılmaz yetenekli. Fakat bir konuda da dezavantajımız var. Karatede ümit genç kategorilerine baktığımızda, yani alt yaş kategorilerine baktığımızda çok başarılıyız. Sürekli uluslararası rekorlar kırıyoruz. Yani baktığınızda bu genç kardeşlerimizin büyükler turnuvasına çıktığı zaman bu dereceleri devam ettirmesi gerekiyor. Sonuçta gençlerde kimlerle yarıştıysa ileride de onlarla yarışacaklar. Ama o çıkışta zaman zaman problem olabiliyor. Bunun üstesinden gelmemiz önemli. İnşallah onlar da bunu yapacaktır. Bayağı sağlam bir ekip geliyor” şeklinde konuştu

“Kızım karateyle ilgilensin isterim”
Kızı Ayla’nın da şimdiden karate figürleri sergilediğini söyleyen Burak Uygur, ileride kızı da karate ile ilgilenirse mutlu olacağını söyledi. Burak Uygur, “Tabii ki kızım karateyle ilgilensin isterim. Gençlerden büyüklere çıkarkenki süreçte benim ailemin bu işin içinde olması sebebiyle ben hiçbir şekilde bu işten kopmadım. O yüzden gençler kariyerimi büyükler kariyerime taşıyabildim. Tabii, burada emeği geçen antrenörlerime de teşekkür ediyorum, onların da hakkını yemeyelim. Ama kesinlikle artık baba mesleği mi dersiniz, ata sporu mu dersiniz, aile geleneği mi dersiniz bilmiyorum ama bunun olmasının bana katkıları oldu. Elbette ben de bunu kızım için değerlendirmek istiyorum. Devamında başka çocuklarım olursa inşallah onlar için de sonuna kadar arkalarındayım. Ama hiçbir zaman da ‘İlla karateci olacaksın’ diye baskı yapmayı da düşünmüyorum” dedi.

“Her zaman kürsüye daha yakın hissedebildim”
Üst üste ikinci kez Büyükler Türkiye Şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşayan Fatma Uygur ise bütün ailesinin karateyle ilgilenmesinin kendisini yukarıya çektiğini söyledi. Uygur, “Üst üste ikinci kez Büyükler Türkiye şampiyonluğum. Emeklerinin karşılığını almak çok güzel bir duygu. Karatenin aile geleneği olmasının avantajını şöyle hissettim; her zaman kürsüye daha yakın hissedebildim. Çünkü yakınımdakiler o atmosferi tattığı için ister istemez ben de tadabiliyorum. Abim yarışırken ben de aynı şekilde, aynı heyecanı yaşıyorum. Herhangi bir şampiyonlukta, birinci olduğunda, nasıl bir duygu olduğunu görüp daha çok gaza geliyorum. Ben de yapabilirim diyorum. Sonuçta ben de kardeşiyim. Bayrakları taşımaya devam ediyorum. Güzel bir şey aslında. Allah bozmaz inşallah” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya'nın en büyük antik tiyatrosu bu şehrin altında yatıyor Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç: "Kentin neresini kazarsanız kazın tarih çıkacaktır"
YEREL HABERLER Dünya'nın en büyük antik tiyatrosu bu şehrin altında ...
Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı
İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor
YEREL HABERLER Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor
Hem felçli hayvanlara hem de çocuklara umut oluyor Felçli hayvanları ayağa kaldırıyor Arkadaşının atölyesinde 400'den fazla hayvan için yürüteç yaptı
YEREL HABERLER Hem felçli hayvanlara hem de çocuklara umut ...
Vali Yavuz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yavuz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ...
Kocaeli'nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları güncellenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları ...
Gebze’de "Usta Çı’rock" rüzgarı
YEREL HABERLER Gebze’de "Usta Çı’rock" rüzgarı
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı Otomobil 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan uçtu Aile sağlık merkezinin duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır ...
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele ...
Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
Kocaelispor, Babacar Gueye’yi resmen açıkladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Babacar Gueye’yi resmen açıkladı
Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ...
Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o anları anlattı: "Bir kadın adamın peşinden gidiyor, kendini yere atıyor, küfür ediyor, adamı kışkırtıyordu. "Adam asla kadına vurmadı. İnsanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o ...
Gölcük'te kutsal emanetler sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te kutsal emanetler sergisi açıldı
Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
YEREL HABERLER Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
Eşine şiddet uyguladığı sanılınca linç edilmek istendi
YEREL HABERLER Eşine şiddet uyguladığı sanılınca linç edilmek ...
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi Bariyerlere çarpan kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere ...
Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler ...
TUA Başkanı Yıldırım: "Türkiye’de en büyük kabiliyetimiz olan uydu yapımında çok ciddi mesafe aldık" "Yakın bir zamanda aya ulaşacağız fakat ara hedef koyduk. 2023 sonuna kadar ilk hedefimiz hibrit roketimizle aya ulaşmak"
YEREL HABERLER TUA Başkanı Yıldırım: "Türkiye’de en büyük ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.