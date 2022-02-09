Evinde çıkan yangın köpeklerini telef etmişti, yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde çıkan yangın köpeklerini telef etmişti, yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

İHA

Evinde çıkan yangın köpeklerini telef etmişti, yeni bir köpek sahiplenmek istiyor

– Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evinde çıkan yangında 2 köpeğini kaybeden 11 yaşındaki Hayat Su Ertit, yeni bir köpek sahiplenmek istiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri Hayat Su için barınağın kapılarını açtı.
Yangın, geçtiğimiz Pazartesi günü Gültepe Mahallesi Yaman Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden çıkan dumanları fark edenler itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, etkilenen güvercinleri hayata döndürmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde görevli bir itfaiye eri kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.
Ev sahibin 2 köpeği ve 12 güvercini kurtarılamayarak telef oldu. 11 yaşındaki Hayat Su ise köpeklerinin çantasına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

“Onlara sarılmadan uyuyamıyorum”
11 yaşındaki Hayat Su Ertit'in gözyaşları üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Hayat, annesi Nur Ertit ve babası Aytaç Ertit ile beraber Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Köpek sahiplenmek isteyen Hayat, "Evimiz yandı ve köpeklerim öldü, çok üzüldüm. Evimizin onarılmasını ve bir köpeğim olmasını istiyorum. Buraya köpek geleceğini söylediler. Köpek buraya geldiği zaman yetkililer bana haber verecekmiş. Köpeklerime çok alıştım, onlara sarılmadan uyuyamıyorum. Ben onları çok seviyordum. Büyükşehir Belediyemiz aynı köpekten burada olunca bana haber verecek ve gelip alacağım. Tahir Büyükakın başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünya'nın en büyük antik tiyatrosu bu şehrin altında yatıyor Art Nicomedia Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç: "Kentin neresini kazarsanız kazın tarih çıkacaktır"
YEREL HABERLER Dünya'nın en büyük antik tiyatrosu bu şehrin altında ...
Bu ailenin her ferdi karateci Hayatını karateye adayan aile, başarısını nesilden nesile sürdürüyor
YEREL HABERLER Bu ailenin her ferdi karateci Hayatını karateye ...
Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı
YEREL HABERLER Seyir halindeki araç sel sularının ortasında kaldı
İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
YEREL HABERLER İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı
Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor
YEREL HABERLER Ketenciler Gençlik Kampı yenileniyor
Hem felçli hayvanlara hem de çocuklara umut oluyor Felçli hayvanları ayağa kaldırıyor Arkadaşının atölyesinde 400'den fazla hayvan için yürüteç yaptı
YEREL HABERLER Hem felçli hayvanlara hem de çocuklara umut ...
Vali Yavuz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ziyaret
YEREL HABERLER Vali Yavuz'dan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ...
Kocaeli'nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları güncellenecek
YEREL HABERLER Kocaeli'nin geleceğe yönelik ulaşım yatırımları ...
Gebze’de "Usta Çı’rock" rüzgarı
YEREL HABERLER Gebze’de "Usta Çı’rock" rüzgarı
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır yaralandı Otomobil 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan uçtu Aile sağlık merkezinin duvarına çarpan otomobil hurdaya döndü
YEREL HABERLER Kocaeli’de feci kaza: Anne-baba öldü, kızları ağır ...
Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba öldü, kızları ağır yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil aile sağlığı merkezine çaptı; anne ve baba ...
Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak sigara operasyonunda 76 kilo tütün ele ...
Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kocaeli'de bin 536 adet tarihi eser ele geçirildi
Kocaelispor, Babacar Gueye’yi resmen açıkladı
YEREL HABERLER Kocaelispor, Babacar Gueye’yi resmen açıkladı
Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ortaya çıktı
YEREL HABERLER Silahla vurulan iş adamının araçla takip edildiği ...
Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o anları anlattı: "Bir kadın adamın peşinden gidiyor, kendini yere atıyor, küfür ediyor, adamı kışkırtıyordu. "Adam asla kadına vurmadı. İnsanlar yanlış anladı ve adamı dövmeye başladılar. Adam için üzüldüm, suçlu olduğunu kesinlikle düşünmüyorum"
YEREL HABERLER Cadde ortasında dayak yemişti, olayı gören vatandaş o ...
Gölcük'te kutsal emanetler sergisi açıldı
YEREL HABERLER Gölcük'te kutsal emanetler sergisi açıldı
Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
YEREL HABERLER Cildinizi soğuklara karşı savunmasız bırakmayın
Eşine şiddet uyguladığı sanılınca linç edilmek istendi
YEREL HABERLER Eşine şiddet uyguladığı sanılınca linç edilmek ...
Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere girdi Bariyerlere çarpan kamyonet içinde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Otomobile çarpmamak için manevra yapınca bariyerlere ...
Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler kazandıracağız"
YEREL HABERLER Başkan Özlü: "İlçemize prestijli caddeler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.