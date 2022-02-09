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Alevi vatandaşlara küfür eden şahıs yakalandı

İHA

Kocaeli'de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfürler eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alevi vatandaşlara küfür eden şahıs yakalandı

Kocaeli’de sosyal medya platformundan Alevi vatandaşlara küfürler eden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli’de internet uygulaması üzerinden yayın yapan Y.T. isimli şahıs, Alevi vatandaşlara küfürler etti, yayına katılan bir Alevi kadına da hakaret etti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük tepki toplayan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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