Hurda araçlar tespit edilip kaldırılıyor

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Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleriyle beraber çürümeye terk edilen araçların oluşturduğu çirkin görüntüden dolayı çalışma başlattı.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleriyle birlikte çürümeye terk edilen, hurdaya çıkan araçları oluşturduğu çirkin görüntü ve çevreye verdiği zararlardan dolayı tespit ve kaldırma işlemleri için çalışma başlattı. Cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlarla ilgili başlatılan çalışma kapsamında ilk aşamada tespitler yapıldı, sahiplerine ulaşıldı. Yapılan çalışmalarda, hurda araçların kaldırılma işlemi öncesinde sahiplerine gerekli yasal uyarıların yapıldığını belirten zabıta müdürlüğü yetkilileri, uyarıların dikkate alınmaması üzerine hurda araçların hemen kaldırılacağı belirtildi.

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