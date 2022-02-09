Polisten engelli vatandaşa doğum günü sürprizi

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıllardır seyyar satıcılıkla geçimini sağlayan zihinsel engelli vatandaşa polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde seyyar satıcılık yaparak yıllardır geçimini sağlayan ve vatandaşlar tarafından ‘Çakmakçı Murat’ lakabıyla bilinen vatandaşa, Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri doğum günü sürprizi yaptı. Ellerinde pastayla kent meydanına gelen ekipler, Çakmakçı Murat’ın 45. yaş gününü kutladı. Polis ekiplerinin bu sürprizi karşısında şaşkına dönen zihinsel engelli vatandaşın mutluluğu gözlerinden okundu. Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Çakmakçı Murat, daha sonra ise kendisine sürpriz yapan polislere sarıldı. Polis ekiplerinin bu jesti vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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