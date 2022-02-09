Kocaelispor’da antrenman öncesi adak adandı

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Spor Toto 1. Lig’de zor günler geçiren ve küme düşme potasına yaklaşan Kocaelispor’da bugün yapılan antrenman öncesinde adak adandı.

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında evinde Boluspor’a mağlup olan Kocaelispor, küme düşme potasına iyice yaklaştı. Ligde 7 maçtır galip gelemeyen yeşilsiyahlılar bugünkü antrenman öncesinde adak adadı. Koçun etrafında tüm takım toplanırken, sakatlık olmaması ve takımın yükselişe geçmesi dileklerinde bulunuldu.

Öte yandan ligde bir an önce çıkış arayan yeşilsiyahlı ekip, Balıkesirspor deplasmanı için hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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