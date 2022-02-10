Sosyal medyadan Alevilere küfre gözaltı ve soruşturma (2)

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

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TUTUKLANDI

Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada Alevilere yönelik küfürler etmesi nedeniyle gözaltına alınan Yakup Tilki, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup Tilki, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Merkez Ergün AYAZAlişan KOYUNCU

2022-02-09 21:56:21



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