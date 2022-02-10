Mustafa Kocaman, gençlerle masa tenisi oynadı

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Genç Akademi'de düzenlenen masa tenisi turnuvasına katıldı.

Emekevler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından, Kartepe Genç Akademi'de masa tenisi turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı. Gençlerle birlikte masa tenisi oynayan Başkan Kocaman, "Spor ile zaman geçiren gençlerimizi tebrik ediyorum. Kartepe Genç Akademi Merkezin de düzenlenen masa tenisi turnuvasında ter döken kardeşlerimize başarılar diliyorum. Gençlerimizin spor yapmaları çok önemlidir. Geleceğimiz olan gençlerimizin yetişmesinde bizlerde tüm imkanlarımızla destek olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Turnuva, pazar günü oynanacak final müsabakaları ile sona erecek.

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