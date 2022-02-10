Potada Kocaeli'nin şampiyonu Gölcük Belediyespor

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Gölcük Belediyespor Erkekler Basketbol A Takımı, Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde Çayırova Belediye Spor'u 8677 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.

Büyük Erkekler Basketbol Ligi’nde mücadele eden Gölcük Belediyespor Erkekler Basketbol A Takımı, KBB Darıca Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta Çayırova Belediye Spor'u 86 77 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu. Ligde oynadığı 14 karşılaşmada 13 galibiyet alarak şampiyon olan Gölcük Belediyespor, Bölgesel Basketbol Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Şampiyon olan takımı kutlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gururumuz gençlerimizi, spor birimimizi, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyor, Bölgesel Basketbol Ligi'nde de üstün başarılar diliyorum" dedi.

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