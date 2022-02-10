Gölcük'te "Ferhat ile Juliet" oyunu sahnelenecek

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Gölcük Belediyesi'nin şubat ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında "Ferhat ile Juliet" oyunu sahnelenecek.

Gölcük Belediyesi kültür sanat etkinlikleri şubat ayında da dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında 11 Şubat Cuma günü saat 20.00’da Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı’nda "Ferhat ile Juliet" isimli tiyatro oyunu izleyicilerle buluşacak. Sırf Tiyatro ekibi tarafından ücretsiz sahnelenecek komedi türü oyun, izleyicilere keyifli anlar yaşatacak.

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