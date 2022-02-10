Dursun Ali Erzincanlı'nın programı 30 Mart'a ertelendi

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Başiskele Belediyesi'nin 14 Şubat'ta düzenleyeceği Dursun Ali Erzincanlı programı, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

Başiskele Belediyesi, "Konumuz Aile" programları kapsamında ünlü ve alanında uzman isimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi, Dursun Ali Erzincanlı’yı Karşıyaka Kültür Merkezi’nde konuk edecekti. 14 Şubat'ta yapılması planlanan program, sanatçının sağlık problemleri dolayısıyla 30 Mart'a ertelendi.

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