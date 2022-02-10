Derince'de hurda araçlar toplanacak

Derince'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında hurda araçlar toplanacak.

Derince Kaymakamı Meftun Dallı başkanlığında, ilçedeki ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin katılımıyla "hurdaatıl araçların toplatılması" konusunda toplantı yapıldı. Toplantıda İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge gereğince kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden, kötü bir görüntü arz eden cadde ve sokaklara bırakılan hurda ve atıl araçlar ile karayollarına park edilerek uzun süre bekletilen araçların ruhsat sahipleri tarafından kaldırılmasının sağlanması, alınmayan araçlar toplanarak trafikten men edileceği, alıkonulan ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde geri alınmayan araçların açık arttırma usulü ile satılacağı konuları görüşüldü.

Cadde, sokak, meydan gibi kamunun ortak kullanım alanlarına ya da özel mülkiyete konu yerlere uzun süreli bırakılan; terk edilmiş, hurda, atıl, buluntu, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar, niteliklerine göre Derince Belediyesi tarafından belirlenen hurda depo alanları veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak. Kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan, ancak sahipleri tarafından altı ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan araçların Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla satılması sağlanacak.

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