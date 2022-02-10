Başkan Bıyık, esnafın taleplerini dinledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gaffar Okkan Caddesi esnafıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Göreve geldikleri günden bugüne kadar yapılan hizmetlerden bahseden Muzaffer Bıyık, Darıca’da yapılan yatırımlarla ilgili esnafı bilgilendirdi. Esnafın yanında olduklarını kaydeden Darıca Belediye Başkan Muzaffer Bıyık, "Esnafımızın sorunlarına çözümler üretmek ve esnafımızın belediyemizden beklentilerini öğrenebilmek için onlarla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Kendilerinden gelen talepleri dinleyerek gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Sofralarını bizlerle paylaşan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Biz Darıca ailesiyiz ilçemizi birlikte yönetiyoruz. Hepimiz bir arada Darıca’da yaşıyoruz. Daha yaşanabilir ve iyi bir gelecek için, güzel bir Darıca için hepimiz el ele verip birlikte çalışacağız. Ben de esnaflıktan geliyorum. Esnaf toplumun temel direğidir. Sizlerin görüş ve önerilerini önemsiyoruz. Hep birlikte ilçemiz için güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Başkan Bıyık, konuşmasının ardından sorun, talep ve önerileri dinledi.

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