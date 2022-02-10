Feci kazada hayatını kaybeden çift, toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden çift, toprağa verildi.

Kaza, İzmit ilçesi Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Sönmez kontrolündeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, havanın yağışlı ve zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrularak önce kaldırıma çarpan ve daha sonrasında ise yaklaşık 1 buçuk metre yüksekliğindeki duvardan düşen otomobil, aile sağlık merkezinin duvarına çarparak durabildi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrollerinde anne Pamuk Sönmez’in hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Murat Sönmez ve kızları Nazlı Sönmez Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Sönmez’de burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Nazlı Sönmez’in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Hastanedeki MR randevusundan dönüyorlarmış

2 kız 2 erkek olmak üzere 4 çocuk sahibi çift Pamuk ve Murat Sönmez'in, kazanın yaşandığı gün kızları Nazlı Çelik'in MR randevusu için Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nden döndükleri öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Murat Sönmez ve Pamuk Sönmez’in cenazeleri bugün öğle namazına müteakip İzmit Eyüp Sultan Cami’de kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kız Köprü Mezarlığı’na defnedildi.

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